SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
13 de marzo 2026 - 00:00

Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del viernes 13 de marzo

La ANSES confirmó los calendarios de pagos de marzo para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

El calendario de pagos de ANSES para todo el mes de marzo.&nbsp;

El calendario de pagos de ANSES para todo el mes de marzo. 

El cronograma contempla un aumento del 2,88% en los haberes, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero.

Informate más
auh anses.webp

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo

  • DNI terminado en 1: 10 de marzo

  • DNI terminado en 2: 11 de marzo

  • DNI terminado en 3: 12 de marzo

  • DNI terminado en 4: 13 de marzo

  • DNI terminado en 5: 16 de marzo

  • DNI terminado en 6: 17 de marzo

  • DNI terminado en 7: 18 de marzo

  • DNI terminado en 8: 19 de marzo

  • DNI terminado en 9: 20 de marzo

Jubilaciones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Mes a cobrar: marzo

  • Todas las terminaciones de documentos: del 9 de marzo al 10 de abril

Asignación Universal por Hijo y SUAF

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo

  • DNI terminados en 1: 10 de marzo

  • DNI terminados en 2: 11 de marzo

  • DNI terminados en 3: 12 de marzo

  • DNI terminados en 4: 13 de marzo

  • DNI terminados en 5: 16 de marzo

  • DNI terminados en 6: 17 de marzo

  • DNI terminados en 7: 18 de marzo

  • DNI terminados en 8: 19 de marzo

  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de marzo

  • DNI terminados en 1: 11 de marzo

  • DNI terminados en 2: 12 de marzo

  • DNI terminados en 3: 13 de marzo

  • DNI terminados en 4: 16 de marzo

  • DNI terminados en 5: 17 de marzo

  • DNI terminados en 6: 18 de marzo

  • DNI terminados en 7: 19 de marzo

  • DNI terminados en 8: 20 de marzo

  • DNI terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

En lo que respecta al prenatal, el calendario quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

La asignación por maternidad se abona el primer día del cronograma, independientemente del DNI.

Asignaciones de pago único de Anses

Mes a cobrar: marzo

  • Todas las terminaciones de documentos de la primera quincena: Martes 10 de marzo al viernes 10 de abril.

  • Todas las terminaciones de documentos de la segunda quincena: Viernes 20 de marzo al viernes 10 de abril.

Fondo de Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Liquidaciones en Mi Anses

Desde el lunes 9 de marzo de 2026, los beneficiarios podrán consultar sus liquidaciones en Mi Anses. Para ello, tendrán que identificarse en el sistema usando su CUIL o CUIT y Clave de la Seguridad Social.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias