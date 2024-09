Expectativa en el mercado tras el discurso de Javier Milei: qué puede pasar con el dólar, bonos y acciones

Milei, Villarruel y Menem.jpeg Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso. Mariano Fuchila

No obstante, hay varios datos que no cierran en el análisis del mercado. "No se gasten mirando el documento del presupuesto. No cierra nada con nada. Acá hay una voluntad férrea de equilibrio fiscal y se va a lograr haciendo lo que tengan que hacer. No hay mucha más idea de lo lo que ya vimos. Thats all", advirtió al respecto desde la red social X (ex Twitter), el economista Gabriel Caamaño.