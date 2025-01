Feriados bancarios: qué días no habrá bancos en 2025, según el BCRA

Abril:

Miércoles 2 (Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas)

Jueves 17 (Jueves Santo) y Viernes 18 (Viernes Santo) Feriados de Semana Santa

Mayo:

Jueves 1 (Día del Trabajador) y Viernes 2 (Día no laborable con fin turístico)

Junio:

Lunes 16 (Paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes)

Viernes 20 (Día de la bandera - Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano)

Julio:

Miércoles 9 (Día de la Independencia)

Agosto:

Viernes 15 (Día no laborable con fin turístico previo al Paso a la inmortalidad del General José de San Martín)

Noviembre:

Viernes 21 (Día no laborable con fin turístico) y Lunes 24 (Día de la Soberanía Nacional)

Diciembre:

Lunes 8 (Día de la Inmaculada Concepción de María)

Jueves 25 (Navidad)

La norma emitida no hace referencia al feriado por el día del bancario, que caerá jueves y se conmemora cada 6 de noviembre, pero eso se debe a que no es un feriado nacional. Esta fecha no es considerada como un feriado bancario por parte del BCRA, si no que se trata de un día no laborable para los bancarios.