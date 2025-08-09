Pérdidas de miles de millones en criptomonedas: la historia de Do Kwon, el "Rey de los Lunáticos"







Do Kwon pasó de genio a prófugo tras el colapso de un imperio de criptomonedas que arrastró millones en pérdidas y sacudió al mundo financiero.

Do Kwon creó Luna y UST, dos criptomonedas que colapsaron en 2022 y provocaron pérdidas de más de 40.000 millones de dólares en el mercado.

Las inversiones en criptomonedas atraen a millones con la promesa de ganancias rápidas, pero también cargan riesgos gigantescos. Un claro ejemplo: el colapso de Terra y Luna, que generó pérdidas de miles de millones de dólares. Esta es la historia de su creador, un personaje tan admirado como odiado en el mundo cripto.

La caída de este ecosistema no solo desplomó fortunas: también sacó a la luz lo que ocurre cuando la ambición se mezcla con tecnología sin control. El protagonista es Do Kwon, un joven empresario que pasó de ser promesa a enemigo público.

Do Kwon preso extraditado Con millones perdidos en criptomonedas, la historia de Do Kwon expone cómo una promesa tecnológica se convirtió en un escándalo global. Quién es Do Kwon y por qué llegó a ser una pieza importante en el mundo de las criptomonedas Do Kwon nació en Seúl en 1991 y destacó desde muy joven en tecnología. Se graduó en Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford y empezó a trabajar en grandes empresas como Microsoft y Apple. Pero su obsesión estaba en otro lado: las criptomonedas.

Tras crear una startup de redes P2P, fundó su primer proyecto cripto: Basis Cash, una stablecoin algorítmica. El plan fracasó, pero le sirvió como base para algo más ambicioso: el ecosistema Terra, lanzado en 2018 junto a Daniel Shin.

Con inversión de firmas como Binance, Galaxy Digital y Pantera Capital, desarrollaron Luna y UST, dos tokens que prometían revolucionar las finanzas descentralizadas. Y por un tiempo, lo lograron: en 2021, Terra se ubicó entre los diez proyectos cripto más valiosos del planeta.

Los seguidores de Do Kwon se hacían llamar "Lunáticos" y lo veían como un referente. Pero mientras el precio subía, también crecían las dudas técnicas. Kwon ignoró las alertas internas sobre fallas en el diseño económico del sistema. Un fraude de miles de millones: el ascenso y la caída de Luna y Terra En mayo de 2022, el algoritmo que sostenía a UST colapsó. Su precio se desplomó y arrastró con él a Luna, cuyo valor cayó más de 99% en 48 horas. El efecto dominó golpeó a todo el mercado cripto, causando pérdidas de 400.000 millones de dólares. Kwon enfrentó denuncias por fraude, lavado de dinero y manipulación del mercado. Tras una orden de captura internacional, huyó y fue arrestado en Montenegro. Finalmente, fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2024. Terraform Labs se declaró en bancarrota, pero el debate sigue abierto: ¿Do Kwon fue un visionario malinterpretado o un estafador a gran escala? Su historia refleja el lado oscuro de los proyectos que manejan miles de millones en criptomonedas sin regulación alguna.

