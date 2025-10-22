El invento millonario que te hará olvidar del celular antes de ir a dormir y garantiza un sueño profundo y reparador







Millones buscan dormir mejor sin pantallas ni distracciones: un nuevo asistente nocturno llega para transformar por completo las rutinas del descanso.

Una propuesta tecnológica sin pantallas, sin notificaciones y sin distracciones promete mejorar el descanso de millones que no logran desconectar al dormir. Pixabay

Cada noche millones de personas enfrentan el mismo problema: su celular les roba horas valiosas de descanso. En un mundo donde el insomnio va en aumento, la tecnología también puede ofrecer una solución. El nuevo dispositivo Dreamie propone una alternativa real para mejorar la calidad del sueño.

Diseñado para reemplazar el uso del teléfono en el dormitorio, este asistente de cabecera prioriza la relajación y el descanso. Combinando sonido ambiental, rutinas guiadas y funciones inteligentes, promete una experiencia nocturna libre de distracciones tecnológicas.

Embed - Ambient’s Dreamie Earns Platinum Calm Tech Certification from the Calm Tech Institute [Highlights] La solución a un problema de millones: cómo funciona el dispositivo Dreamie ofrece una experiencia integral centrada en el sueño. Integra luz tenue, sonidos relajantes y alarmas personalizables para acompañar al usuario desde el momento en que se acuesta hasta el despertar. La configuración es simple: con un solo toque se activa una rutina que facilita el descanso.

Uno de los mayores aportes del dispositivo es su capacidad de analizar patrones nocturnos. Gracias a sensores sin contacto, detecta datos sobre el entorno y el comportamiento del usuario. Esta información, procesada directamente en el equipo, ayuda a comprender y mejorar los hábitos nocturnos sin necesidad de llevar el teléfono a la cama.

Su pantalla regulable y sin parpadeos reduce la estimulación visual. A esto se suma una función de amanecer simulado, ideal para despertarse sin sobresaltos. Todo en el diseño busca promover un sueño más profundo, constante y sin interrupciones digitales.

Dreamie está pensado para quienes buscan desconectar de verdad. Sin cuentas, sin publicidad, sin datos compartidos: la privacidad también duerme tranquila. Y con su reciente lanzamiento en Kickstarter, la promesa de sueño reparador ya empezó a conquistar a miles de usuarios que desean transformar sus noches.

