Fondos Comunes de Inversión: los money market en pesos fueron los líderes durante noviembre

En la última jornada de noviembre, las suscripciones netas totales ascendieron a $1,07 billones en los fondos comunes de inversión (FCI).

La industria de Fondos Comunes de Inversión (FCI) cerró noviembre con una dinámica marcada por fuertes movimientos de flujos y una expansión sostenida de los activos administrados, en un contexto en el que los money market (MM) continúan siendo el eje dominante del mercado argentino.

Según datos de la consultora 1816 , en la última jornada del mes, las suscripciones netas totales ascendieron a $1,07 billones , impulsadas principalmente por los fondos transaccionales , mientras que los fondos fuera del segmento monetario mostraron comportamientos más dispares.

Dentro del universo MM, aquellos en pesos clásicos lideraron con $613.496 millones , seguidos por los MM en dólares clásicos, con $33.474 millones, mientras que los vehículos en pesos dinámicos registraron rescates por $6.160 millones. En total, el segmento money market acumuló $640.810 millones en suscripciones , consolidando su rol como refugio de liquidez en el sistema financiero.

En tanto, los fondos T+1 aportaron $182.110 millones en suscripciones, destacándose como la segunda categoría de mayor crecimiento diario. En contraste, la renta fija en pesos mostró resultados mixtos: los fondos ajustados por CER captaron $14.524 millones, mientras que los fondos en dólares con duration global exhibieron salidas por $7.041 millones.

La renta variable también tuvo un desempeño heterogéneo: los fondos locales vinculados al Merval sumaron $9.392 millones, aunque otros subsegmentos registraron rescates.

Captura de pantalla 2025-12-02 132106 Los fondos comunes de inversión MM en pesos lideraron los flujos de ingresos.

Los fondos comunes de inversión se concentran en pocas gestoras

En la comparativa de sociedades gerente, Mercado Pago encabezó las suscripciones netas del día con $261.389 millones, seguida por Santander ($252.666 millones), Pellegrini ($227.740 millones) y Galicia ($209.130 millones). En el extremo opuesto, se observaron fuertes rescates en BIND (-$143.746 millones), Allaria (-$90.801 millones) y BBVA (-$34.730 millones).

En cuanto al stock administrado, los activos bajo administración (AUM) de la industria alcanzaron los $78,45 billones, de los cuales el 62,7% correspondió a fondos MM. Los fondos T+1 sumaron $4,76 billones, mientras que la renta fija explicó más de $17,6 billones del total. La renta variable, por su parte, administró $2,07 billones, confirmando su menor peso relativo dentro del sistema.

En términos de rendimiento, los MM mantuvieron retornos positivos y estables, mientras que los fondos CER y multicartera tuvieron variaciones moderadas. La renta variable acumuló subas anuales significativas, con retornos de 42% a 49% en el período de 365 días, impulsada por la recuperación bursátil.

"Ya nos acercamos a pocas semanas de finalizar el año, año donde la industria de fondos comunes de inversión atravesó uno de sus períodos más volátiles. Desde junio, el mercado enfrentó cambios significativos en la política de encajes para los money markets, con el objetivo de equipararlos al resto de los depósitos y extender la duration de los pasivos del sistema financiero. Esta medida se complementó con el desarme de Lefis por parte de los bancos y la migración hacia instrumentos de mayor plazo, como las Lecaps. El combo generó un fuerte reacomodamiento en los flujos transaccionales y en los FCIs de la curva de renta fija", relató Alex Mateo Zarate, líder comercial en IEB Fondos Comunes de Inversión (FCI).

Captura de pantalla 2025-12-02 132137 Los FCI MM también se encuentran en la cima en cuanto a AUM.

Rendimientos variables en pesos

En cuanto a los rendimientos, de acuerdo al ejecutivo, el mercado comenzó a normalizarse tras los resultados electorales y al 28 de noviembre se observa una recomposición significativa.

En concreto, los MM clásicos recuperaron terreno hasta alcanzar un YTD neutral del 0%, impulsados por un fuerte reingreso de fondos en los últimos 30 días ($4.06 billones). La curva de renta fija, por su parte, empieza a mostrar algunos brotes verdes, como señales de reactivación, donde los fondos T+1 registran un flujo positivo de $999.479 millones en ese mismo período.

No obstante, cabe aclarar que los FCI de Lecaps continúan en una fase de “wait and see” frente al proceso de baja de tasas y normalización del mercado, con un flujo aún marginal de $94.968 millones en el último mes.