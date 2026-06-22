Jorge Brito: "Argentina puede convertirse en un hub global de energía e inteligencia artificial"

El presidente de Genneia participó de un foro de la OEA en Panamá y destacó el potencial de Vaca Muerta, las energías renovables y el RIGI para atraer inversiones de largo plazo. También aseguró que el país tiene condiciones para captar centros de datos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial.

El presidente de Genneia compartió el panel junto a ministros de Energía y ejecutivos de compañías globales como Exxon y AES, en una discusión centrada en las oportunidades de inversión que ofrece la región frente a la creciente demanda mundial de energía y tecnología.

El presidente de Genneia, Jorge Brito, afirmó que la Argentina tiene la oportunidad de convertirse en un hub global de energía e inteligencia artificial , apoyada en la abundancia de recursos energéticos, el desarrollo de infraestructura estratégica y un marco regulatorio más favorable para las inversiones de largo plazo.

Las declaraciones fueron realizadas durante el panel "Energía y Recursos Críticos" , en el marco del Diálogo de Alto Nivel con el Sector Privado organizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Panamá. El encuentro reunió a más de 350 líderes empresariales, funcionarios gubernamentales y representantes de organismos internacionales para debatir sobre energía, comercio, inversión e innovación en la región.

"Argentina puede convertirse en un hub global de energía e inteligencia artificial porque cuenta con una combinación única de recursos naturales, infraestructura en desarrollo y un marco regulatorio que empieza a brindar la previsibilidad que demandan las inversiones de largo plazo", sostuvo Brito.

Durante su exposición, el ejecutivo destacó que el país cuenta con una combinación de recursos difícil de replicar a nivel global. En particular, mencionó el potencial de Vaca Muerta , el desarrollo de proyectos de gas natural licuado (GNL) , los recursos eólicos de la Patagonia y la capacidad de generación solar del noroeste argentino.

"La combinación de Vaca Muerta, el desarrollo del GNL, el potencial eólico de la Patagonia y la radiación solar del NOA nos coloca en una posición privilegiada para responder a la creciente demanda global de energía", señaló.

Brito también destacó la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para acelerar proyectos de gran escala. Según explicó, el esquema ofrece previsibilidad impositiva, aduanera y cambiaria por 30 años, una condición que considera clave para impulsar inversiones en infraestructura energética.

"El RIGI es la herramienta jurídica y fiscal que el sector privado necesitaba para viabilizar grandes inversiones. Cambia radicalmente la ecuación para proyectos como plantas de licuefacción de GNL y nuevas líneas de transmisión eléctrica", afirmó.

La oportunidad que abre la inteligencia artificial

Uno de los ejes centrales del panel fue el crecimiento de la demanda energética asociada al desarrollo de la inteligencia artificial. En ese contexto, Brito sostuvo que la disponibilidad de energía limpia y competitiva será un factor decisivo para definir dónde se instalarán los nuevos centros de datos a nivel global.

"Hoy la inteligencia artificial demanda gigavatios de energía limpia en todo el mundo. Argentina ya cuenta con más de 6.000 MW de capacidad renovable instalada y algunos de los mejores factores de carga eólicos del planeta. Eso nos convierte en un destino altamente competitivo para la radicación de centros de datos de nueva generación", explicó.

El empresario remarcó que los centros de datos requieren energía abundante, confiable y con baja huella de carbono, características que podrían transformarse en una ventaja estratégica para el país en los próximos años.

El desafío de transformar recursos en desarrollo

Para Brito, el desafío de la Argentina consiste en convertir su potencial energético en crecimiento económico sostenible y generación de valor agregado. "La Argentina tiene la oportunidad histórica de pasar de ser un exportador de recursos a convertirse en un productor de energía y de industrias asociadas con proyección internacional. La combinación de nuestros recursos energéticos y un entorno cada vez más favorable para la inversión nos permite pensar en un desarrollo de largo plazo con mayor valor agregado", concluyó.