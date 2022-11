Mano a mano con Martín Migoya, CEO de Globant: "La blockchain trae soluciones a problemas históricos"

Periodista: ¿Cuál es tu visión sobre el mundo cripto?

Martín Migoya: Las criptomonedas las pongo en un lugar lateral, son el combustible que necesitan los smartcontracts para funcionar. Las monedas virtuales son la esencia de la web3.0, es impensable el uso de blockchain sin criptomonedas. Cuando todos tienden a pensar que las criptomonedas están el centro, yo creo que la blockchain y los casos de uso son lo más relevante.

Sin embargo, creo que tienen un sustento filosófico, no sólo teórico y matemático, ese divorcio entre software y el hardware por primera vez en la historia, esa soberbia ilimitada que tienen las redes. Es un recurso para la solución de un montón de problemas que son muy difíciles de solucionar históricamente y por esto le veo mucho futuro.

P.:¿Cuáles son los proyectos más relevantes que vinculan a Globant con la Blockchain?

M.M.: Tenemos un proyecto de real state, con un parther de Globant a desarrollar edificios que se vendan como criptoactivos, empezó a Miami, así que lo vamos a estar haciendo ahí. Estoy muy cercano también a los chicos de criptoladrillo, que se involucran en la venta de materiales de construcción con Tokens. Y estoy altamente vinculado con Enigma y mis hijos que están desarrollando el NFT market Place, que para mí tienen el contenido de mayor calidad en América Latina.

Trabajamos también en Ethipia con blochchain para poder certificar salud y educación. También estamos trabajando mucho de Metaverso y NFT, lo cual es bastante fuerte.

P.: ¿Podés contarnos sobre el proyecto con la FIFA relacionado con NFT?

M.M.: El parthership con la FIFA es para desarrollar FIFA+, con el fin de aumentar la experiencia del consumidor, generar nuevas experiencias, utilizar nuevos NFT asociados con eso, al igual que el Metaverso, hay mucho para hacer en este mundo de NFT. Creemos que ahí se encuentra el soporte para ver los mundiales en el futuro.

P.:¿ Cuál es tu visión sobre las nuevas normativas de tipos cambios en la Argentina, y qué regulaciones deberían existir para el ecosistema cripto?

M.M.: Son cosas paliativas momentáneas, el Banco Central puede tener necesidades que requieran acciones, pero en el largo plazo no tienen sentido. Sin embargo, a la actividad cripto no afecta, no se puede tapar el Sol con la mano.

Yo creo que habría que perder bastante menos tiempo regulando cosas que van a suceder de cualquier manera. Sí, hay que cuidar y ahí creo que hay un rol central del gobierno, en cómo cuido la gente que invierte y cómo funcionan las plataformas.