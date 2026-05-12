El duro pronóstico del rector de la UBA por la crisis universitaria: "Podemos seguir unos meses más, no años"

Ricardo Gelpi alertó sobre la pérdida de docentes, el recorte salarial y la falta de fondos antes de la Marcha Federal Universitaria.

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, describió este martes la grave situación económica que atraviesan las universidades públicas y aseguró que el sistema educativo superior atraviesa un momento “dramático” producto de los recortes presupuestarios. En la previa de la cuarta Marcha Federal Universitaria, el dirigente académico advirtió que las instituciones pueden sostenerse “unos meses más”, pero no durante años.

A pocas horas de una nueva movilización universitaria, Gelpi expresó su preocupación por el presente de las casas de estudio y del sistema científico argentino. El rector remarcó que existe una fuerte expectativa por la convocatoria y sostuvo que el reclamo no responde a intereses partidarios. “ Estamos en una situación dramática de las universidades y de la ciencia argentina . Nos quejamos legal y pacíficamente, porque hace tiempo largo que venimos advirtiendo sobre cómo estamos”, afirmó.

El rector de la UBA aseguró que la pérdida salarial de docentes y no docentes llega hasta el 40%.

En diálogo con Infobae, el rector de la UBA detalló el impacto que tuvo el ajuste sobre trabajadores docentes y no docentes. “Los salarios de nuestros docentes y no docentes han perdido entre un 30% y un 40%”, señaló. Además, explicó que los gastos de funcionamiento se pagan “a mes vencido y sin actualización por inflación”, una situación que complica el funcionamiento cotidiano de las facultades.

Gelpi también expuso cifras vinculadas a la pérdida de personal académico en distintas unidades educativas de la universidad. Según indicó, en la Facultad de Ciencias Exactas se fueron cerca de 440 docentes investigadores, mientras que en Ingeniería dejaron sus cargos entre 140 y 150 profesionales. A eso se suman más de cien bajas en Agronomía y Veterinaria. “Se mantiene el nivel de clases y el científico ahí, con pinzas”, reconoció, aunque advirtió que si el contexto continúa “va a haber un descenso, porque no hay magia”.

El rector de la UBA cuestionó al Gobierno

Durante la entrevista, Gelpi también apuntó contra el accionar del Gobierno nacional y cuestionó la falta de respuesta ante los reclamos del sector universitario. “No entiendo por qué el gobierno hace esto. Los países que funcionan bien han apostado a la educación superior y la ciencia”, sostuvo.

El rector consideró además que detrás del conflicto podría existir un componente ideológico. “En la universidad se enseña a pensar, se educa, se crea conocimiento. Eso para un gobierno que no respeta las leyes no es bueno”, manifestó. En ese sentido, agregó: “Creo que es un poco peligroso que haya gente que piense, que razone”.

antorchas marcha universitarias 3.jpeg Gelpi cuestionó al Gobierno nacional y reclamó el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Sobre las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien afirmó que la marcha tenía una fuerte influencia política, Gelpi respondió que no comparte esa mirada. “Esto no es político, es un reclamo que hacemos desde hace tiempo largo”, afirmó, y remarcó que existen datos concretos sobre la caída salarial y presupuestaria.

El mensaje de Ricardo Gelpi para Javier Milei

En el tramo final de la entrevista, el rector dejó un mensaje directo para el presidente Javier Milei y reclamó el cumplimiento de las normas vigentes relacionadas con el financiamiento universitario.

“Le diría al presidente que cumpla con la ley. Creo que es la primera vez que un gobierno no cumple con la ley en forma repetida. Si simplemente cumple con la ley, esto se soluciona”, expresó.

Gelpi también recordó que en el inicio de la gestión existía diálogo con funcionarios nacionales, entre ellos Sandra Pettovello y Carlos Torrendell. Sin embargo, sostuvo que esa relación se fue deteriorando con el tiempo. “Con la violencia verbal no se consigue nada”, concluyó el rector de la UBA.