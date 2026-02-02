Goldman Sachs y J.P. Morgan confían en las empresas de Wall Street para este 2026: el motivo

Según los estrategas de Goldman Sachs, los pronósticos de ganancias para las compañías del S&P 500 se mantienen saludables.

En un contexto global marcado por volatilidad y cambio estructural en los mercados financieros, dos de las principales instituciones de Wall Street, Goldman Sachs y JP Morgan , muestran un creciente optimismo sobre las perspectivas de las empresas estadounidenses de cara a 2026 .

Este entusiasmo se basa en una combinación de sólidos resultados corporativos , un panorama macroeconómico favorable y una rotación bursátil que apoya un mercado más amplio, dejando atrás años de dominancia casi exclusiva de las grandes tecnológicas.

Según los estrategas de Goldman Sachs, los pronósticos de ganancias para las compañías del S&P 500 se mantienen saludables . Más de la mitad de las empresas que ya divulgaron sus estimaciones para 2026 superaron las expectativas de los analistas, lo que sugiere un crecimiento robusto en las utilidades.

Goldman proyecta que el índice podría terminar el año más alto, impulsado por un aumento de aproximadamente 12% en las ganancias por acción dada la resiliencia de los resultados corporativos en diversos sectores.

Este enfoque en el crecimiento de beneficios es clave para la visión positiva de la firma: mientras el mercado alcista puede que no repita las subidas históricas de 2025, existe un consenso de que aún hay terreno para la expansión gracias a fundamentos sólidos y una economía estadounidense que continúa mostrando vigor.

Por su parte, JP Morgan también percibe un panorama alentador. Sus estrategas destacaron que esta temporada de reportes viene acompañada de cifras “alentadoras”, con gastos de capital apoyados por ganancias consolidadas y en expansión. Esta aceleración en beneficios proporcionalmente amplia la base de crecimiento más allá de los sectores más favorecidos anteriormente.

Rotación estratégica

Un elemento importante en la narrativa conjunta es la rotación bursátil que se consolidó en Wall Street. Tras años en los que las grandes tecnológicas (las famosas “Siete Magníficas”) concentraron gran parte del impulso del mercado, ahora se observa un cambio hacia empresas de mediana y pequeña capitalización, así como sectores cíclicos (materiales, salud, consumo), que están atrayendo flujo de inversión y ampliando el liderazgo del mercado.

Este fenómeno no solo diversifica las fuentes de rendimiento, sino que también reduce la dependencia de unas pocas megaempresas. En 2026, esa amplitud creciente del mercado podría traducirse en menor vulnerabilidad a correcciones severas y mayores oportunidades para inversionistas activos.