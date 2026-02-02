San Valentín 2026: cuatro destinos para celebrar el amor, de Buenos Aires a Ushuaia

Un mix entre hotelería, gastronomía y momentos pensados para transformar una fecha especial en un recuerdo duradero.

Celebrar San Valentín también es elegir un escenario inolvidable: del sur patagónico a la elegancia urbana y al encanto rural, estos cuatro destinos argentinos combinan hotelería, gastronomía y momentos pensados para transformar una fecha especial en un recuerdo duradero.

En el corazón de San Carlos de Bariloche, el Sheraton Bariloche Hotel invita a celebrar el Día de los Enamorados con una experiencia gastronómica de alto nivel a cargo de Brazarte, su restaurante insignia. El menú especial de San Valentín diseñado por su Chef Aníbal Ramírez, pone en valor productos regionales y técnicas contemporáneas, en un entorno que invita a disfrutar sin apuros, con vistas al lago Nahuel Huapi y el paisaje patagónico como marco. La propuesta está pensada tanto para huéspedes como para público local, posicionando al hotel como un referente para celebraciones especiales en la ciudad. Cocina de autor, servicio cinco estrellas y una ambientación cuidada convierten la velada en una experiencia integral.

Principal: Lomo de ternera, persiana de papas, gastrique de frutos rojos y malbec, vegetales baby glaseados. Postre: Budín caliente de medialunas con helado de dulce de leche, coulis de frutilla y wasabi. Cuarto paso: Digestivo de hierbas locales, bombón de chocolate semi amargo y fruta fina.

Principal: Coliflor asada con especias - hummus de remolacha. Postre: Budín caliente de medialunas con helado de dulce de leche, coulis de frutilla y wasabi. Cuarto paso: Digestivo de hierbas locales, bombón de chocolate semi amargo y fruta fina

Valor por persona $75.000.- incluye copa de vino y bebida sin alcohol.

San Antonio de Areco: tradición, campo y sabores para celebrar en pareja

A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, Pampas de Areco se presenta como una alternativa ideal para un San Valentín diferente, donde el ritmo pausado del campo se combina con propuestas gastronómicas especialmente pensadas para la fecha.

Durante el fin de semana de los enamorados, restaurantes y estancias de la zona ofrecen menús especiales de San Valentín, con platos que reinterpretan la cocina criolla y regional, utilizando productos de estación y recetas que respetan la identidad local. Carnes seleccionadas, entradas de inspiración casera y postres artesanales forman parte de una experiencia que invita a compartir y disfrutar sin horarios. El entorno rural, los espacios abiertos y la impronta histórica del destino completan una escapada romántica, auténtica y cercana.

La propuesta de San Valentin es de una estadía, que incluye la cena especial del 14 de Febrero.

Menú San Valentin

Paso 1: Copa de bienvenida de Bellini con canasta de queso brie y frutos rojos. Paso 2: Provoleta con almendras, champignones y miel de campo. Paso 3: Mollejas crocantes a la parrilla con salsa de limón y ensalada fresca de rúcula, cherry y mango. Paso 4: Ojo de bife a la brasas, salsa de oporto con milhojas de papa, pimientos asados, y cebolla morada glaseada. PASO 5: Volcán de chocolate con mousse de maracuyá

Incluye 1 bebida sin alcohol por persona.

Valor estadía por persona $367.000.- (estadía mínima 3 noches)

Buenos Aires, disfrutar la ciudad en un día particular

marriott2.png

Marriott Buenos Aires Downtown propone celebrar San Valentín con una experiencia especialmente diseñada para parejas que buscan combinar gastronomía, ambiente y una ubicación privilegiada en el corazón porteño.

Ubicado en plena avenida 9 de Julio a pasos del Obelisco, el hotel invita a vivir una velada diferente en un entorno elegante y contemporáneo, donde el servicio y los detalles marcan la diferencia. Para la ocasión, la propuesta gira en torno a un menú de tres pasos “Día de los Enamorados”, pensado para compartir y disfrutar sin apuros. La experiencia comienza con entradas que combinan frescura y técnica, como la burratina con sopa fría de melón, peras al chardonnay, aceite de albahaca y crocante de prosciutto, o bien optar por mollejas con miel de rosas, alioli de avellanas y crocante de coral.

En los platos principales, el menú ofrece dos opciones que reflejan una mirada contemporánea sobre productos regionales: trucha patagónica con chutney de zanahoria, aligot de maracuyá y salsa de eneldo, o como opción triangolonis rellenos de cordero braseado y ricota negra, acompañados por salsa de puerros. El cierre dulce llega con una mousse de rosas, pétalos crocantes y salsa de chardonnay, en sintonía con el espíritu romántico de la celebración. La propuesta incluye además agua o gaseosa por persona, una botella de vino Saint Felicien Malbec o Chardonnay por pareja, una infusión por persona con petit fours y una copa de espumante Álamos Extra Brut por persona, completando una experiencia gastronómica cuidada en cada detalle. La propuesta tiene un valor final de $220.000 por pareja

En Ushuaia: una escapada que suma valor a la experiencia

LAS HAYAS.jpg

Ushuaia vuelve a posicionarse como un destino elegido para celebraciones especiales, donde el viaje no se mide solo en noches de hotel sino en experiencias memorables. Para este 14 de febrero, dos hoteles emblemáticos del fin del mundo —Las Hayas Resort & Spa y Los Acebos Ushuaia Hotel— presentan propuestas gastronómicas pensadas para parejas que buscan combinar buena cocina, entorno natural y una atmósfera cuidada.

Una cena con vista al Canal Beagle en Los Acebos Ushuaia Hotel es una experiencia única, rodeado de bosque nativo y con vistas abiertas, Los Acebos Ushuaia Hotel propone una velada íntima, donde el paisaje es parte central de la experiencia. La cena de San Valentín combina producto patagónico, técnica contemporánea y una puesta en escena pensada para celebrar de a dos.

El menú consiste en: Arancini de merluza negra con alioli y salsa hot; Carpaccio de lomo curado y remolacha; Róbalo con croûte verde y risotto cítrico; Domo de limón con corazón de frambuesa. Tableta de chocolate de diseño y copa de espumante

La opción vegetariana:

Falafel con alioli y salsa hot. Provoleta con chutney de cereza. Coliflor especiado y risotto cítrico. Domo de limón con corazón de frambuesa. Tableta de chocolate de diseño y copa de espumante

Valor: $100.000 por persona, con vinos y espumante Saint Felicien y aguas incluidas.

Por otra parte, la cena en Las Hayas Resort & Spa combina gastronomía de montaña y celebración en clave premium, ya que el Hotel se encuentra ubicado dentro de un bosque fueguino y reconocido por su propuesta integral de bienestar, suma a su oferta una cena especial que refuerza su perfil lifestyle. La experiencia invita a disfrutar del entorno, la gastronomía y el ritmo pausado que propone Ushuaia fuera de los grandes centros urbanos.

El menú del 14 de febrero consiste en: Arancini de hongos y salsa romesco; Molleja con emulsión de papa y queso parmesano; Trucha grillada con risotto de tomates secos; Sinfonía de chocolate y cereza; Tableta de chocolate de diseño y copa de espumante

Opción vegetariana:

Falafel con salsa romesco; Croqueta de hongos con alioli de hierbas; Tortellini de espinaca y ricota con salsa de queso azul; Sinfonía de chocolate y cereza; Tableta de chocolate de diseño y copa de espumante.

Valor: $120.000 por persona, con bebidas incluidas.