Los bonos en dólares y el S&P Merval caen en el inicio de febrero: riesgo país sigue debajo de los 500 puntos

Los títulos y los ADRs argentinos comienzan el mes con el pie izquierdo, aunque el riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos.

El Merval medido en dólares cerca de los 2.100 puntos.

Los bonos en dólares bajan en el arranque del mes, aunque el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos. A su vez, el S&P Merval en pesos anota su cuarto descenso consecutivo, mientras que medido en dólares también acompaña la tendencia a la baja.

En este sentido, los títulos soberanos caen hasta 0,3%, encabezados por el Bonar 2029 y el Global 2029.

Por otro lado, los bonos con ajuste CER operan mixtos, con la excepción del PARP que cae 2,8%. En el segmento de tasa fija sobresale la baja de 3,5% del TO26.

Mientras tanto, el riesgo país cede a 491 puntos.

El S&P Merval cae 1,4% en pesos a 3.151.507,28 puntos básicos, pero medido en dólares (CCL) cede 1,5% en 2.108 puntos.

A su vez, los ADRs cotizan con mayoría de caídas en Nueva York. Entre las acciones líderes que más bajan se destacan IRSA (+5,52%), Grupo Financiero Galicia (+3,83%), YPF (+2,97%) y Grupo Supervielle (+1,72%). En la vereda opuesta se destacan Edenor (+1,9%) y Loma Negra (+1,04%).