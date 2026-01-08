El S&P 500 se negoció en 22 veces las ganancias previstas, un 36% más que sus pares globales, según la entidad financiera.

El S&P 500 se negoció en 22 veces las ganancias previstas, un 36% más que sus pares globales, según Goldman Sachs.

Goldman Sachs advirtió que las valuaciones elevadas en los mercados de acciones ponen a los títulos en riesgo si aumentan las preocupaciones por el crecimiento económico, especialmente más adelante en el año, según una nota de los estrategas de la firma.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los ejecutivos liderados por Christian Mueller-Glissmann señalaron que las acciones estadounidenses están cotizando con valoraciones muy altas, lo que significa que los precios reflejaron expectativas optimistas sobre el futuro económico y corporativo.

El índice S&P 500 alcanzó varios récords el año pasado, con un avance aproximado de 16% , pero aún se quedó atrás frente a otros mercados globales , como el MSCI World excluyendo EEUU, que subió cerca de 29% .

El S&P 500 se negoció en 22 veces las ganancias previstas , lo que representa un 36% de prima frente a sus pares globales , según Goldman Sachs.

Este nivel de valuaciones generó preocupación entre los estrategas porque , si la economía estadounidense se ralentizara o surgieran temores de recesión, los precios de las acciones podrían sufrir descensos significativos.

“El contexto macro podría volverse menos favorable en la segunda mitad del año”, escribieron los expertos, advirtiendo que un aumento en el riesgo de recesión podría elevar la probabilidad de un mercado bajista más profundo, dado el nivel de valuaciones actuales.

Wall Street nyse Los estrategas de Goldman Sachs volvieron a advertir sobre las altas valuaciones de las acciones. Pixabay

Aun así, en el corto plazo, el informe destacó que los mercados extendieron su rally en lo que va del año, aunque las acciones globales de regiones como Europa y los mercados emergentes continuaron superando al mercado estadounidense.

Postura cautelosa

Goldman Sachs mantuvo una postura de sobreponderación en acciones por ahora, confiando en que un crecimiento más sólido será el principal motor del apetito por riesgo en la primera mitad del año.

No obstante, los estrategas también subrayaron que, con valuaciones elevadas, los rendimientos ajustados por riesgo probablemente serán más bajos, y que el desempeño de la renta variable debería expandirse más allá del gasto en capital vinculado a la inteligencia artificial (IA).

En otras palabras, no solo las empresas que se beneficiaron de la adopción de IA deberían liderar las ganancias, sino también las firmas que obtuvieron beneficios de un crecimiento económico más amplio.

En este marco, Goldman Sachs recomendó incrementar la diversificación entre regiones, sectores y estilos para mejorar los retornos ajustados al riesgo, en lugar de concentrar exposición solo en los grandes valores tecnológicos que dominan el mercado actualmente.