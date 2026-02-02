Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 2 de febrero + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 2 de febrero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.451 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 2 de febrero El dólar CCL opera a $1.491,95 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 2,8%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 2 de febrero El dólar MEP opera a $1.451,78 y la brecha con el dólar oficial es de 0,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 2 de febrero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 2 de febrero El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.485,81, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 2 de febrero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s78.365,22, según Binance.