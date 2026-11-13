Binance promete reponer su fondo de emergencia tras cubrir con u$s6.300 millones el histórico hackeo cripto + Agregar ámbito en









El exchange más importante a nivel global completó el respaldo del 100% de los activos afectados por el ciberataque de fines de octubre. Habilitó los retiros escalonados, publicó una nueva Prueba de Reservas y confirmó cambios en su dirección financiera.

La plataforma de intercambio más grande del mundo destinó más de u$s6.340 millones de capital propio para blindar los saldos de sus clientes.

Binance completó la cobertura total de los activos afectados por el ataque informático que el pasado 29 de octubre sustrajo una cifra superior a los u$s6.300 millones, convirtiéndose en el mayor incidente de seguridad en la historia de la industria cripto. Ahora, el exchange cripto más grande del mundo ratificó que absorberá la totalidad del impacto con recursos propios, sin trasladar las pérdidas a sus usuarios.

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Para cubrir el agujero patrimonial, la empresa asignó más de u$s6.340 millones provenientes de tres fuentes: una fracción del fondo de emergencia Secure Asset Fund for Users (SAFU), una porción del fondo de seguro de Binance Futures y capital corporativo propio. Según detalló la compañía, los tokens afectados fueron adquiridos a través de operaciones de mercado y canales extrabursátiles (OTC), al tiempo que asumió el compromiso de reponer el SAFU hasta alcanzar los u$s1.000 millones para mantener operativa su reserva de seguridad.

En paralelo, Binance publicó recientemente una nueva instantánea de su Prueba de Reservas (PoR) que abarca a 198 tokens. Una vez que finalice el procesamiento de la prueba de conocimiento cero (Zero-Knowledge Proof), un cálculo criptográfico que demanda entre 40 y 50 horas por su carga computacional, los usuarios podrán auditar de forma independiente que sus tenencias cuentan con un respaldo mínimo de 1:1, según señaló la empresa en un comunicado.

Reanudación de retiros, el rastro norcoreano y cambios en la cúpula En el plano operativo, la reapertura parcial de los retiros registró extracciones por u$s4.600 millones en poco más de nueve horas frente a depósitos por u$s1.000 millones. Esto arrojó una salida neta de u$s3.600 millones, una cifra equivalente al 2,1% de los u$s171.000 millones en activos bajo gestión administrados por la plataforma.

Asimismo, la compañía logró congelar de manera preventiva unos u$s2.850 millones gracias a la colaboración de emisores como Tether y Circle, aunque la recuperación definitiva de ese capital dependerá de procesos legales independientes.

Respecto a la mecánica del golpe, las investigaciones de firmas especializadas como Chainalysis y TRM Labs determinaron que el vaciamiento se ejecutó en apenas 20 minutos tras utilizar credenciales obtenidas días antes mediante una maniobra de ingeniería social: una falsa entrevista laboral que comprometió los equipos de dos ingenieros de billeteras. El FBI atribuyó la autoría a TraderTraitor, un grupo de piratería informática vinculado a Corea del Norte al que también se le adjudican asaltos millonarios previos contra Bybit y Kelp DAO. Por último, en medio del proceso de normalización operativa y nueve días después del incidente, Binance confirmó la salida de su director financiero, Kaiser Ng, quien será reemplazado por Justin Yek tras una transición planificada durante el último semestre. La empresa adelantó además que contratará auditores externos independientes para revisar sus protocolos de seguridad.

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