Tesla elimina el pago único de Full Self-Driving: la conducción autónoma será solo por suscripción

El magnate Elon Musk anunció este cambio de dinámica de consumo a través de un posteo en su red social X (ex Twitter)

La empresa Tesla , perteneciente al magnate sudafricano Elon Musk , decidió eliminar la opción de compra única para el sistema de Full Self-Driving (FSD) para adoptar un sistema de suscripción mensual exclusivo que entrará en vigencia a partir de febrero de 2026.

Musk lo anunció a través de una publicación en X, red social que adquirió en octubre del 2022. Este cambio es una estrategia, que implica de forma directa que los usuarios que deseen disfrutar del software de conducción automática ya no puedan acceder a él a través de un solo pago, sino que deberá ser recurrente para conservarlo.

Elon Musk confirmó que Tesla dejará de ofrecer la compra única del sistema Full Self-Driving, una de las funciones más avanzadas de sus vehículos. El anuncio marca un cambio relevante en la estrategia de la compañía , que durante años permitió acceder al software mediante un pago definitivo, además de la modalidad de suscripción.

La decisión se enmarca en un contexto dond e el software gana cada vez más peso dentro del modelo de negocio automotriz. Para Tesla, FSD dejó de ser solo un extra tecnológico para convertirse en un producto central, con actualizaciones constantes y un fuerte potencial de ingresos a largo plazo.

Según lo informado, la eliminación de la compra definitiva entrará en vigor a partir del 14 de febrero de 2026 . Desde esa fecha, los nuevos usuarios ya no podrán adquirir FSD mediante un pago único y deberán optar exclusivamente por el formato de suscripción mensual para acceder a las funciones de conducción asistida avanzada.

En cuanto a los dueños actuales, Tesla aclaró que quienes ya hayan comprado FSD conservarán el acceso al software en sus vehículos, sin perder las prestaciones adquiridas. Sin embargo, el cambio abre interrogantes sobre futuras transferencias del sistema a nuevos autos o sobre cómo se gestionarán próximas actualizaciones, aspectos que la compañía podría redefinir más adelante.

El giro estratégico de Tesla hacia el modelo de "Software como Servicio"

El fin de la compra definitiva de FSD refuerza el viraje de Tesla hacia un esquema de Software como Servicio (SaaS), similar al que utilizan las grandes empresas tecnológicas. En este modelo, los ingresos ya no dependen de ventas puntuales, sino de pagos recurrentes que se sostienen en el tiempo.

Este enfoque permite a la compañía estabilizar su flujo de ingresos y potenciar el valor del software como eje del negocio, en un mercado cada vez más competitivo. Al convertir funciones clave en servicios por suscripción, Tesla apuesta a fidelizar a los usuarios y a consolidar un ecosistema digital que vaya más allá de la venta tradicional de vehículos.