India asegura que superó a Japón y ahora es la cuarta economía del mundo

India afirmó haber superado a Japón como la cuarta economía mundial , según sostuvo el gobierno en su revisión económica de fin de año, al destacar el crecimiento sostenido del país más poblado del planeta , aunque reconoció que el avance convive con un bajo PIB per cápita y desafíos estructurales.

El gobierno indio aseguró que el país alcanzó un Producto Bruto Interno (PBI) de u$s4,18 billones , cifra con la que habría superado a Japón y escalado al cuarto lugar del ranking mundial. Si bien la confirmación definitiva dependerá del cálculo final del PBI anual que se publicará en 2026, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) refuerzan esa estimación.

De acuerdo con el FMI, en 2026 India alcanzaría un PBI de u$s4,51 billones , levemente por encima de los u$s4,46 billones previstos para Japón. Este escenario alimenta el optimismo de Nueva Delhi , que también proyecta superar a Alemania en los próximos años.

Las autoridades indias confían en que el país se convierta en la tercera economía mundial, solo por detrás de Estados Unidos y China. En ese marco, la revisión económica oficial destacó: "India se encuentra entre las grandes economías con un crecimiento más rápido en el mundo y está bien posicionada para mantener este impulso" .

El informe agregó: "Con un PIB valorado en u$s4,18 billones, India ha superado a Japón como la cuarta economía mundial y está encaminada a desplazar a Alemania del tercer puesto en los próximos dos años y medio o tres años, con un PIB previsto de u$s7,3 billones en 2030" .

Tensiones externas y resiliencia económica

La evaluación positiva del gobierno se produce pese a las preocupaciones generadas por los altos aranceles impuestos por Estados Unidos a las compras indias de petróleo ruso. Aun así, el Ejecutivo subrayó que el crecimiento demuestra "resiliencia en medio de persistentes incertidumbres en el comercio global".

Las brechas detrás del crecimiento

Más allá del avance en términos macroeconómicos, otros indicadores muestran un panorama menos alentador. Según datos del Banco Mundial, India registró en 2024 un PIB per cápita de u$s2.694, una cifra doce veces menor que la de Japón (u$s32.487) y veinte veces inferior a la de Alemania (u$s56.103).

A esto se suma un desafío demográfico clave: más de una cuarta parte de los 1.400 millones de habitantes del país tiene entre 10 y 26 años, mientras persisten dificultades para generar empleos bien remunerados para millones de jóvenes graduados.

India ya había alcanzado un hito en 2022, cuando se convirtió en la quinta economía mundial al superar al Reino Unido, su antiguo colonizador, de acuerdo con cifras del FMI. Ahora, el país busca consolidar ese ascenso en un escenario global cada vez más competitivo.