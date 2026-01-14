La vuelta de la NASA a la Luna: de qué se trata la misión espacial + Seguir en









El calendario espacial incluye una combinación de proyectos como grandes avances en cohetes de gran capacidad, nuevas misiones a la Estación Espacial Internacional y un desarrollo en empresas privadas innovadoras.

EEUU, China, Rusia, India y Europa impulsan programa con objetivos científicos, geopolíticos y económicos.

Luego de varias pruebas espaciales y tecnológicas, la NASA se prepara para el regreso a la Luna. EEUU, China, Rusia, India y Europa impulsan programa con objetivos científicos, geopolíticos y económicos, por lo que, la misión Artemis III prevé llevar nuevamente astronautas al polo sur lunar.

El calendario espacial no incluye un solo plan, si no, una combinación de proyectos: avances críticos en cohetes de gran capacidad, nuevas misiones a la Estación Espacial Internacional y un desarrollo en empresas privadas innovadoras. Esto, logrará un cambio de escala en la exploración espacial.

El regreso a la Luna Uno de los eventos más esperados de 2026 será la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado de la NASA cerca de la Luna desde el final del programa Apolo en la década de 1970. Cuatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, viajarán a bordo de la cápsula Orión impulsada por el cohete Space Launch System.

El plan tendrá lugar entre febrero y abril. Allí, se contempla un recorrido de 10 días alrededor del satélite natural, sin alunizaje, con el objetivo de probar sistemas críticos para futuras misiones, que permitirá validar procedimientos de navegación, comunicación y soporte vital en el espacio profundo

A esta misión le seguirá Artemis III, que realizará el primer aterrizaje tripulado en el satélite desde el fin del programa Apolo en 1972. El viaje está previsto para 2027.