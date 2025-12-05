Cumbre Rusia-India: Vladimir Putin afianza un socio comercial clave en medio de la guerra con Ucrania + Seguir en









Sellaron un plan económico hasta 2030 y reforzaron el vínculo energético, pese a sanciones y presiones de Washington sobre Nueva Delhi.

Rusia e India acordaron nuevos combenios de comercio de petróleo, gas y carbón.

Vladimir Putin visitó este viernes al primer ministro de India, Narendra Modi, en un movimiento clave para afianzar su cruzada contra Ucrania. La reunión se dio en el marco de una serie de acuerdos de expansión económica entre ambas naciones, y el líder ruso confirmó que continuará suministrando petróleo a la India, pese a las sanciones impuestas por EEUU a Nueva Delhi.

India continúa con su visión multilateralita, y según anunciaron Putin y Modi, ambas naciones sellaron un plan de cooperación económica hasta 2030, que ayudará a impulsar el comercio anual a u$s100.000 millones para el final de la década.

En el último año fiscal, finalizado en marzo, el comercio bilateral entre ambos países cerró en u$s68.700 millones, aunque Rusia se ve mucho más beneficiada que la India, en el balance final.

El líder ruso dejó en claro sus intenciones de seguir enviando recursos a la nación hindú: "Rusia es un proveedor confiable de petróleo, gas, carbón y de todo lo necesario para el desarrollo energético de India", declaró Putin, de visita en Nueva Delhi, donde fue recibido con toda clase de honores. “Tenemos una relación de mucha confianza cuando se trata de cooperación técnico-militar. Tenemos la intención de avanzar en todas estas áreas", agregó.

“Estamos preparados para continuar las entregas de petróleo sin interrupción para la economía india", añadió en rueda de prensa, al término de la reunión con Modi. El líder indio le agradeció a su invitado por “su apoyo inquebrantable” y añadió que “la seguridad energética es un pilar importante y sólido” de su asociación.

Un pacto energético que desafía las sanciones de EEUU La cumbre llega en un momento en el que la Casa Blanca busca aislar al Kremlin, pero India insiste en sostener un tablero multipolar donde su vínculo con Rusia no quede condicionado por presiones externas. Con el nuevo esquema comercial firmado y el flujo de energía garantizado, la alianza vuelve a demostrar que, para Modi y Putin, el pragmatismo pesa más que la geopolítica de bloques. En agosto de este año, el presidente estadounidense, Donald Trump, había incrementado al 50% los aranceles para con la India.