El último mundial de Cristiano Ronaldo será rodeado de figuras

Cristiano Ronaldo se está terminando de preparar para afrontar lo que será su sexta participación y, probablemente, última con Portugal en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La aseguración de su convocatoria el martes 19 de mayo, lo posicionará como el que más veces jugará el torneo en la historia, sumado a Lionel Messi y a Guillermo Ochoa que también conseguirán el récord en esta Copa del Mundo.

A diferencia de las citas mundialistas pasadas, Cristiano no será la única bandera portuguesa, y no es algo negativo, sino que gracias a ello están en la mira como una de las favoritas y lo encabezará con figuras como Vitinha, Rubén Dias, Rafael Leao, Bruno Fernandes, entre otros.

Cómo llega Cristiano Ronaldo

A sus 41 años, Cristiano llega en un momento de plenitud futbolística. En la última fecha de la Saudi Pro League con el Al-Nassr, derrotaron al Damac por 4 a 1, con doblete de él, y se proclamó campeón por segunda vez desde que está en Arabia Saudita, junto a su compañero de selección Joao Félix. En la temporada 2025/26 sumó un total de 37 partidos, disputando el 90% de los minutos posibles, convirtió 30 goles y repartió 5 asistencias.

Por otro lado, sus compañeros del Paris Saint-Germain: Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos, están cerrando una campaña espectacular. Ya salieron campeones de la Ligue 1, quinto consecutivo y decimocuarto en la historia, y la Supercopa de Francia, venciendo al Olympique de Marsella por penales. Mientras que el sábado 30 de mayo disputarán la final de la Champions League frente al Arsenal de Mikel Arteta y del argentino Gabriel Heinze. Otros compañeros que también consiguieron títulos son: Rubén Neves, con el Al Hilal, y Diogo Costa, con el Porto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cristiano/status/2057582069543252203&partner=&hide_thread=false It means so much to us YALLA NASSR! pic.twitter.com/Uw1HSc6smC — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 21, 2026

Cómo llega Portugal

Además de ser una de las candidatas por los nombres de peso que tiene, también lo es por lo que consiguieron. En el final de la temporada pasada obtuvieron la UEFA Nations League, superando por penales a España, con Lamine Yamal y compañía a la cabeza. Tras los festejos, Ronaldo, dijo: “Tengo muchos títulos con mis clubes, pero no hay nada mejor que ganar para Portugal. Me hace llorar. Es un deber cumplido y una gran alegría. Esta generación merecía un título de esta magnitud”, refiriéndose a la nueva camada de jugadores.

No se debe olvidar que Cristiano ya había logrado el título de la Eurocopa en 2016, en donde vencieron a Francia por 1 a con gol de Éder, que justamente reemplazó al ex Real Madrid por lesión. También, entre lágrimas, admitió: “Estoy muy feliz, es algo que buscaba desde hace mucho tiempo, desde 2004. Es lo que los portugueses merecen, lo que esta nación merece”.

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Los rivales de Portugal en el Mundial 2026

La selección comandada por Cristiano Ronaldo buscará su primera Copa del Mundo y comenzará su camino en el Grupo K junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.