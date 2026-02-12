La Argentina podría regresar a la categoría de mercado emergente, según J.P. Morgan + Seguir en









Según el banco de inversión, la modificación en la clasificación puede inyectar una suma de dinero que favorecería al mercado local.

Qué analizó el informe de JP Morgan sobre la gestión libertaria.

Según J.P. Morgan, Argentina tiene posibilidades de recuperar el estatus de mercado emergente, mientras aún se mantiene en la categoría “Standalone”, según la clasificación del proveedor global Morgan Stanley Capital International (MSCI). El informe del banco de inversión analizó los principales cambios estructurales del Gobierno de Javier Milei, que podrían contribuir a esta mejora de categoría.

“Las reformas estructurales están allanando el camino para el regreso de Argentina a los índices globales de acciones. El proceso de retorno al estatus de Mercado Emergente se aceleró tras una serie de reformas favorables al mercado implementadas por el gobierno de Milei desde diciembre de 2023″, expresó el equipo de Research de la entidad.

En ese sentido, el análisis detalló que el retiro de controles de capital, la unificación del tipo de cambio y la modernización de la infraestructura del mercado financiero generaron expectativas sobre una posible reclasificación del país. Asimismo, añadió que las reformas económicas de la gestión liberal favorecieron el ingreso y egreso de capitales, que a su vez mejoraron la percepción de accesibilidad al mercado argentino para inversores extranjeros.

jp morgan Depositphotos Cuándo se modificará la categoría y cuánto dinero recibiría Argentina por ello A pesar de las señales positivas que destacó el banco de inversión, advirtió que para consolidar este proceso será determinante la continuidad de estas políticas más allá de las elecciones presidenciales de 2027. En esa línea, subrayaron que quedan desafíos pendientes en infraestructura de mercado y estabilidad institucional, ya que el organismo exige cambios duraderos antes de modificar la clasificación.

Según el informe, la experiencia previa indica que el proceso de consulta para la reclasificación de un mercado suele extenderse durante dos años. De esa forma, si MSCI anunciara la apertura de la consulta para Argentina en 2026, la decisión de cambio de estatus podría concretarse hacia 2027 o 2028.

Y añadieron: “Si bien la reclasificación más temprana podría concretarse entre 2027 y 2028, la historia volátil de Argentina en cuanto a su estatus en los índices implica que los inversores deberían seguir de cerca tanto las condiciones de mercado como el panorama político para detectar señales de avance sostenido”. En caso de que se haga efectivo el cambio de categoría, el país podría recibir flujos pasivos netos estimados en u$s2.300 millones, cifra que serviría para impulsar el mercado accionario local.