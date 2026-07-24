Murió una nena de 2 años en Villa Gesell y la Justicia investiga las causas: su madre había sido absuelta por la muerte de otras dos hijas

La Justicia busca determinar qué provocó el fallecimiento de la niña que ingresó sin vida al hospital de Villa Gesell. La investigación cobró mayor repercusión al conocerse que su madre había sido juzgada y posteriormente absuelta por el fallecimiento de otras dos hijas.

La Justicia investiga la muerte de una nena de 2 años ocurrida en Villa Gesell , luego de que la menor ingresara sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia . El caso generó un fuerte impacto debido a los antecedentes judiciales de su madre, quien años atrás enfrentó un juicio por el fallecimiento de otras dos de sus hijas y finalmente fue absuelta.

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Ahora, los investigadores esperan los resultados de la autopsia y de las pericias médico-forenses para establecer con precisión qué provocó la muerte de la niña y determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal.

Según trascendió, la menor fue trasladada de urgencia al hospital local, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos , aunque no logró revertir el cuadro.

La madre, de 44 años , manifestó ante los profesionales que la niña se habría broncoaspirado mientras tomaba una mamadera .

Tras confirmarse el fallecimiento, el centro de salud notificó a la Policía y se inició una causa por averiguación de causales de muerte , que quedó en manos del fiscal Juan Pablo Calderón , titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 de Pinamar .

La madre es la principal apuntada por el fallecimiento de Isabella. Archivo

Los estudios forenses serán determinantes para establecer cuál fue el origen de la crisis respiratoria y si hubo alguna conducta que pudiera haber incidido en el desenlace.

El antecedente de la madre

La investigación reavivó un expediente que años atrás conmocionó a Mar del Plata. En 2018, la mujer fue absuelta en el juicio por la muerte de Yazmín, una bebé de 11 meses que falleció en 2016.

Durante esa causa, tanto ella como quien era su pareja permanecieron prófugos durante varios días antes de entregarse voluntariamente. Ambos estuvieron detenidos durante casi dos años y sostuvieron siempre su inocencia.

En ese mismo proceso judicial también se analizó la muerte de otra hija de la mujer, una bebé de seis meses que había fallecido en 2013.

Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert evaluaron la prueba médica y concluyeron que no existían lesiones traumáticas ni indicios de abuso sexual. En ambos casos, las muertes fueron atribuidas a complicaciones respiratorias.

Finalmente, el tribunal resolvió absolver a los acusados al considerar que no había pruebas suficientes para demostrar que los fallecimientos hubieran sido consecuencia de maltrato o abuso.

En paralelo al proceso penal, la Justicia de Familia intervino sobre el grupo familiar. Como parte de esas actuaciones, varios de los hijos de la mujer fueron separados de su entorno familiar e incorporados a hogares de protección o dados en adopción mediante distintas resoluciones judiciales.

Con posterioridad a su absolución, la mujer se radicó en Villa Gesell, formó una nueva pareja y tuvo otros dos hijos, entre ellos la niña fallecida esta semana.

Las sospechas por el síndrome de Munchausen

Tras conocerse la nueva investigación, también resurgieron declaraciones vinculadas con las actuaciones judiciales anteriores.

La abogada Erika Agnes Hooft Suárez, quien intervino durante años en expedientes de familia relacionados con los hijos de la mujer, sostuvo que el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata le había diagnosticado síndrome de Munchausen.

"Esta mamá el último diagnóstico que tuvo era una enfermedad que se llama Munchausten", afirmó la letrada durante la entrevista.

Por su parte, la perfiladora criminal Constanza Lamarque explicó que el síndrome de Munchausen por poder es un trastorno en el que el cuidador "inventa síntomas que el niño no tiene, también los exagera, manipula estudios o administra sustancias para provocarle enfermedades".

La abogada señaló que ese diagnóstico había sido uno de los elementos analizados durante las intervenciones judiciales iniciadas entre 2012 y 2013.

Además, aseguró que las reiteradas internaciones de los hijos de la mujer motivaron numerosas alertas por parte del personal sanitario.

"La gente ha hecho marchas, fue el director del Hospital a hablar con la Justicia, pedir por favor protección, porque no paraban de atenderlos. Entraba un hijo, salía, a los dos o tres días otro y volvían a entrar", sostuvo.

Mientras tanto, la causa por la muerte de la niña permanece en etapa de investigación. Las autoridades judiciales aguardan los resultados de la autopsia y de las pericias complementarias antes de definir si existen elementos que permitan avanzar hacia otra calificación penal o si el fallecimiento respondió exclusivamente a causas naturales o accidentales.