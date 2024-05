La CNV busca mayor transparencia en el asesoramiento relativo a la oferta pública

En la información oficial, la CNV -que preside Roberto Silva - aclaró que no serán consideradas como asesoramiento las opiniones de carácter genérico sobre inversiones o la mera divulgación de información o explicación de las características y riesgos de una operación o valor negociable. Y también la elaboración de reportes, informes o análisis de carácter general, aun cuando incluyan una recomendación de compra o venta.

Es así que, en referencia al artículo 117 de la Ley 26.831, que en su inciso c) dispone la prohibición de intervenir u ofrecer en la oferta pública en forma no autorizada, estableciendo que “toda persona humana o jurídica que intervenga, se ofrezca u ofrezca servicios en la oferta pública de valores negociables sin contar con la autorización pertinente de la Comisión Nacional de Valores, será pasible de sanciones administrativas sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan”, la RG 1002 difundida este miércoles precisa aquellas acciones que no se encuentran reconocidas como actividades de asesoramiento en la oferta pública de valores negociables.