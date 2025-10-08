La deuda vinculada a la inteligencia artificial se disparó a u$s1,2 billones y superó al sector bancario

Las emisiones corporativas ligadas a la inteligencia artificial ya representan el 14% del mercado de deuda de alta calidad.

La deuda corporativa vinculada a la inteligencia artificial (IA) alcanzó un récord histórico de u$s1,2 billones , consolidándose como el segmento más grande dentro del mercado de grado de inversión, según un informe del banco de inversión J.P. Morgan.

Esta cifra refleja el peso creciente de las empresas de IA, que hoy representan el 14% del mercado de deuda de alta calidad , frente al 11,5% que tenían en 2020. Con este salto, el sector superó incluso a los bancos estadounidenses, tradicionalmente dominantes, que ahora concentran un 11,7% del índice J.P. Morgan US Liquid Index (JULI).

Los analistas del organismo, entre ellos Nathaniel Rosenbaum y Erica Spear, identificaron 75 empresas de sectores como tecnología, servicios públicos y bienes de capital estrechamente ligadas a la IA.

Entre ellas figuran Oracle, Apple y Duke Energy , destacadas por su gran liquidez, bajo apalancamiento y una intensa actividad emisora de bonos. Actualmente, esta deuda se negocia con un diferencial de 74 puntos básicos, diez puntos por debajo del índice JULI, lo que refleja la confianza de los inversores.

El entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, desatado tras la llegada de ChatGPT hace tres años , disparó las valoraciones bursátiles de las grandes tecnológicas y fomentó un apetito voraz por su deuda .

jp morgan Depositphotos

Un ejemplo de la situación es la reciente colocación de Oracle, que recaudó u$s18.000 millones en septiembre. La operación, la segunda mayor de este año en grado de inversión, atrajo una demanda de u$s88.000 millones y demostró la fuerte competencia entre bancos y fondos privados por financiar el desarrollo de gigantescos centros de datos.

Las empresas del sector no están exentas de riesgos

Pese a esta solidez, los analistas advierten que la elevada exposición a la IA no está exenta de riesgos. Una eventual corrección en las acciones de las megacorporaciones tecnológicas podría trasladarse al crédito, especialmente si las firmas destinan su liquidez a adquisiciones o grandes proyectos antes de amortizar su deuda.

Aun así, J.P. Morgan sostiene que, en términos fundamentales, la mayoría de estas empresas mantienen perfiles financieros sólidos y altamente regulados, lo que respalda sus precios ajustados en el mercado.

En este escenario, el banco sugiere que ciertas coberturas, como posiciones cortas en CDS, podrían servir como protección adicional frente a eventuales tensiones en el sector.