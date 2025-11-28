Pérdidas de miles de millones: la empresa que se declaró en quiebra y sacudió el mundo de los negocios + Seguir en









Un derrumbe inesperado dejó millones en duda y expuso fallas profundas en la supervisión financiera.

Una red de maniobras financieras dejó millones comprometidos y activó señales de alarma.

La gestión empresarial suele definir destinos: decisiones acertadas llevan a conquistas y errores pueden costar millones. Cuando la estrategia se apoya en estructuras poco claras, cualquier tropiezo se transforma en una caída capaz de arrastrar a todo un ecosistema financiero.

Ese escenario tomó forma con el derrumbe de First Brands, un caso que expone cómo movimientos internos mal diseñados puede desatar un sismo que impacta a bancos, fondos globales y a un mercado que ya mira con recelo la falta de controles.

El colapso de First Brands y millones desaparecidos: qué sucedió El hundimiento de First Brands, fabricante de autopartes con sede en Cleveland, abrió una grieta enorme en Wall Street. La empresa, antes señalada como un modelo de expansión agresiva, quedó atrapada en su propio laberinto financiero cuando los acreedores detectaron una estructura de deuda inflada y poco transparente.

La compañía había crecido mediante la compra de competidores y la toma de financiamiento sostenido en compromisos que no estaban del todo visibles para quienes aportaban capital. Ese entramado estalló cuando salieron a la luz varios miles de millones supuestamente respaldados por garantías repetidas. Las mismas facturas se usaron para obtener crédito de diferentes prestamistas, algo que disparó alarmas inmediatas.

Ese mecanismo terminó por exponer la fragilidad de toda la operación. La presión por refinanciar deudas sin la transparencia necesaria dejó claro que la estructura no soportaba un análisis profundo. La audiencia judicial inicial reunió a más de 500 personas, una muestra del alcance que tomó el caso entre inversores y reguladores.

El escándalo reactivó el debate sobre el crédito privado, un sector que creció sin una regulación acorde y permite que fondos y prestamistas asuman riesgos altos sin la misma supervisión que la banca tradicional. Lo ocurrido con First Brands amplificó las dudas sobre cuántas compañías podrían esconder dinámicas similares. Los principales afectados por la quiebra La detonación financiera alcanzó a gigantes globales. Jefferies, que había estructurado gran parte del financiamiento, enfrenta pérdidas que inquietan a analistas. Su filial Point Bonita Capital no recibe pagos desde mediados de septiembre y revisa si los fondos que aportó terminaron cubriendo otras obligaciones. La acción del banco cayó de forma brusca y exhibió su exposición más cruda. El impacto también golpeó a UBS, BlackRock y a fondos como CarVal y Ellington Management Group. Incluso los brazos financieros de Ford y General Motors aparecen entre los acreedores, aunque aseguran que sus operaciones siguen sin riesgos importantes. Aun así, el daño económico ya está hecho y el mercado intenta calcular cuánto puede extenderse el efecto dominó.

