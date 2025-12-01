Los 10 autos eléctricos más vendidos en noviembre

Las ventas en este segmento aumentaron 114% entre los primeros once meses y el total del año ya supera los 1.100 patentamientos.

Noviembre dejó señales mixtas para el mercado automotor argentino : los patentamientos retrocedieron 3,3% frente al mismo mes de 2024 y mostraron una fuerte caída del 33% respecto de octubre . Sin embargo, el acumulado anual mantiene el pulso: en once meses, el sector crece casi 50% y sigue en terreno positivo.

En el universo de la movilidad eléctrica, el panorama es aún más alentador. Según la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) , las ventas de autos eléctricos aumentaron 114% entre enero y noviembre . Solo en noviembre se registraron 225 unidades, y el total del año ya supera los 1.100 patentamientos.

La novedad del mes vino con cambio de mando: BYD , que desembarcó recientemente en el país, trepó al primer lugar con amplio margen y desplazó a las marcas que solían dominar el segmento. El ranking también deja ver cómo se reposicionan algunos modelos históricos y cómo avanzan las propuestas nuevas.

La firma china arrasa con su oferta eléctrica: el Dolphin Mini (380 km de autonomía, desde USD 22.990) y el Yuan Pro , un SUV compacto que también supera los 380 km, con valores entre u$s29.990 y u$s30.990.

2) Chevrolet – 26 unidades

El protagonismo es del Spark, un SUV que se ubica entre los más accesibles del mercado, con precio de $35.699.900.

3) Volvo – 3 unidades

El EX30 sostiene la presencia de la marca en el segmento, como la alternativa más económica dentro de su línea eléctrica.

4) Renault – 5 unidades

La marca ofrece tres modelos 100% eléctricos: Kwid E-Tech ($33.350.000), Megane E-Tech ($62.920.000) y Kangoo E-Tech ($49.810.000).

5) Baic – 5 unidades

El sedán EU5 (400 km de autonomía), a u$s48.700, le permitió escalar posiciones y colarse entre los más vendidos.

6) Coradir – 3 unidades

La firma argentina sigue firme con el Chiki (u$s9.900), los Tito 3 y 5 puertas, y la camioneta eléctrica Tita (u$s17.732).

7) Mercedes-Benz – 3 unidades

Presencia premium con los modelos EQA (u$s102.000) y EQE AMG Line (u$s199.900).

8) Ford – 2 unidades

Ofrece el Mustang Mach-E y la versión eléctrica de la Transit.

9) Sero – 2 unidades

Producción nacional de autos urbanos compactos, con versiones de dos y cuatro puertas, y opciones con caja de carga.

10) Arcfox – 2 unidades

La marca de lujo del grupo Baic prepara una gama con la van Koala, los SUV T5 y T1, y el sedán S5.