Horror en Brasil: un joven murió tras ser atacado por una leona al ingresar a su jaula

El joven escaló un muro de seis metros y entró al recinto; investigan si se trató de un suicidio. El zoológico quedó clausurado.

El joven trepó un muro de seis metros e ingresó al recinto antes del ataque fatal.

Un joven de 19 años, identificado como Gerson de Melo Machado, murió este domingo luego de ser atacado por una leona tras ingresar por sus propios medios al recinto del animal trepando un muro de seis metros y descendiendo por un árbol. El hecho, ocurrido en un zoológico de Brasil, derivó en el cierre del parque y una investigación oficial.

El episodio tuvo lugar en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, en la ciudad de João Pessoa, cuando el chico comenzó a escalar uno de los muros laterales que rodean el área donde vive la leona. Visitantes presentes en el lugar advirtieron lo que estaba haciendo y lo instaron a detenerse mientras grababan la escena con sus teléfonos, pero el joven continuó.

León atacó a joven Brasil X: @MundoEConflicto Una vez arriba, logró aferrarse a una palmera para amortiguar la caída y empezó a descender lentamente. Del otro lado, la leona ya observaba cada uno de sus movimientos. A mitad del trayecto, el animal corrió hacia él y se abalanzó con fuerza. No había guardias presentes en ese momento.

El ataque y el intento de rescate Los cuidadores del parque actuaron apenas vieron la situación y lograron controlar y apartar a la leona sin utilizar armas ni elementos que pudieran lastimarla. Sin embargo, el peritaje de la Policía Militar y del Instituto de Ciencias Forenses de Paraíba (IPC) determinó que el joven murió en el lugar como consecuencia directa de las heridas provocadas por el ataque.

Las autoridades indicaron que Machado tenía un trastorno mental y que podría haber ingresado al recinto con la intención de quitarse la vida. En respuesta, el zoológico fue cerrado al público y las visitas quedaron suspendidas sin fecha de reapertura anunciada.

zoo brasil El jóven de 19 años, fue identificado como Gerson de Melo Machado. Redes Sociales Investigación y estado del animal El gobierno municipal informó que se inició una investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho y expresó su solidaridad con los familiares de la víctima. También aseguró que tanto el zoológico como el recinto de la leona cumplen con las normas técnicas y de seguridad establecidas. Durante su intervención, los cuidadores lograron reducir a la leona sin dañarla, gracias a su entrenamiento previo. Sin embargo, el director del departamento veterinario del parque, Thiago Nery, explicó que el ingreso inesperado del joven estresó al animal y la dejó en “shock”. La leona permanece bajo monitoreo constante de un equipo de veterinarios, biólogos y zootecnistas, un seguimiento que continuará durante las próximas semanas para evaluar su evolución física y emocional.

