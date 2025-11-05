Dos mujeres, un secreto y una decisión fatal: así es "As You Stood By", la serie coreana que causa furor en Netflix







Llega un thriller coreano a la plataforma Netflix, que no solo cuenta una historia para ver, sino para reflexionar sobre las dinámicas de la sociedad.

El nuevo Thriller coreano que tiene ansiosos a los usuarios de Netflix.

As You Stood By (Tú siempre estuviste ahí) llega a la plataforma de streaming Netflix, con su primer capitulo el 7 de noviembre de 2025, sumándose al catálogo de producciones coreanas que conquistan al público internacional con su mezcla de suspenso, profundidad emocional y estética impecable.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La serie, basada en la novela de Hideo Okuda, se presenta como un thriller psicológico que pone a dos mujeres al límite de sus emociones y decisiones, en un entorno donde la desesperación se convierte en motor de supervivencia. Lejos de ser una historia policial más, “As You Stood By” explora las heridas de una sociedad dividida por las brechas entre los géneros.

A través de una trama intensa y actuaciones de Jeon So-nee, Lee Yoo-mi, Jang Seung-jo y Lee Moo-saeng, la serie se convierte en un retrato crudo sobre la culpa, la resiliencia y el precio de la liberación, invitando al espectador a mirar de frente el lado más oscuro de la condición humana.

as you stood by De qué se trata "As You Stood By" La serie coreana sigue la historia de dos mujeres unidas por la desesperación. Atrapadas en una vida donde la violencia y la culpa marcan cada día, descubren que su única salida parece ser el crimen. En un ambiente denso y opresivo, ambas comienzan a planear un asesinato que podría liberarlas, pero la llegada de un visitante inesperado lo cambia todo, desatando una tensión que pone en duda quién es víctima y quién victimario.

A través de un relato cargado de silencios, miradas y sospechas, la serie construye un thriller psicológico donde cada gesto se siente como una amenaza. La narrativa se mueve entre la culpa y la supervivencia, mostrando cómo el miedo puede transformarse en una fuerza tan poderosa como el deseo de libertad. La tensión se intensifica a medida que los secretos salen a la luz, convirtiendo la casa en un espacio tan claustrofóbico como las emociones de sus protagonistas.

Basada en la novela de Hideo Okuda, “As You Stood By” no solo explora los límites del suspenso, sino también las heridas que deja una sociedad que castiga a las mujeres que se atreven a romper con lo establecido. Es una historia sobre la culpa, la resiliencia y el precio de la liberación. Trailer de "As You Stood By" Embed - As You Stood By | Official Trailer | Netflix Reparto de "As You Stood By" Esta serie de producción coreana cuenta con la participación de: Jun So Nee como Eun Soo

Lee Yoo Mi como Hee Soo

Jang Seung Jo como Jin Pyo

Lee Moo Saeng como Jin So Baek

Temas Netflix

Streaming