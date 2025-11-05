China proyecta un PBI de u$s23,8 billones para 2030 y promete "mayor apertura" pese a las tensiones comerciales







El primer ministro Li Qiang anunció que la economía china superará los 170 billones de yuanes en 2030 y pidió reformar el sistema mundial de comercio.

China prevé que su PIB alcance los 170 billones de yuanes en 2030, equivalente a unos 23,8 billones de dólares. Depositphotos

China proyecta un crecimiento sostenido de su economía, que alcanzará los u$s23,8 billones en 2030, según afirmó el primer ministro Li Qiang durante la inauguración de la Exposición Internacional de Importaciones de China, celebrada en Shanghái. El funcionario destacó que el país asiático busca fortalecer su papel en el comercio global en un contexto de crecientes restricciones internacionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En su discurso, el primer ministro aseguró que los aranceles están “socavando gravemente las reglas económicas y comerciales internacionales y también perturbando el normal funcionamiento de las empresas de varios países”. Aunque no mencionó a Estados Unidos, sus declaraciones fueron interpretadas como una respuesta a las tensiones comerciales entre ambas potencias.

Li Qiang El primer ministro Li Qiang anunció la proyección económica durante la Exposición Internacional de Importaciones de China, en Shanghái. Reuters Li subrayó que el objetivo del Gobierno chino es reformar el sistema económico mundial de comercio para hacerlo “más razonable y transparente”, especialmente en beneficio de los países en desarrollo. Además, sostuvo que el crecimiento proyectado generará “una gran oportunidad de mercado para el mundo”.

Un crecimiento alineado con el plan quinquenal China estima que su Producto Bruto Interno superará los 140 billones de yuanes este año. La proyección de 170 billones para 2030 coincide con los lineamientos de su próximo plan quinquenal, que prevé un crecimiento anual promedio del 4,17% durante los próximos cinco años.

cnne-1286465-que-significa-la-reeleccion-de-xi-jinping-para-la-politica-mundial.jpg La CIIE fue creada en 2018 por Xi Jinping para reforzar la imagen de China como defensora del libre comercio. La Exposición Internacional de Importaciones fue lanzada en 2018 bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, con la intención de mostrar el compromiso de China con el libre comercio y responder a las críticas por su creciente superávit comercial. Sin embargo, los resultados han sido dispares: los superávits del país se han ampliado, mientras que sus importaciones muestran un ritmo de crecimiento más lento.

Según los economistas, esta brecha alimenta las tensiones comerciales externas y la presión deflacionista interna, a pesar de que China sigue expandiendo su oferta de productos manufacturados al mundo.

1/2 2/2

Temas China

PBI