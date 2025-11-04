Finalizó el escrutinio definitivo en la Provincia de Buenos Aires: La Libertad Avanza ganó por 29.354 votos







El juez federal Alejo Ramos Padilla recibió el escrutinio definitivo bonaerense. La Libertad Avanza se impuso finalmente por 29.354 votos sobre Fuerza Patria y confirmó su ventaja en el distrito más grande del país

PBA

El escrutinio definitivo de la provincia de Buenos Aires llegó a su fin. Según confirmaron fuentes judiciales, La Libertad Avanza obtuvo 3.649.988 votos, mientras que Fuerza Patria sumó 3.620.634, lo que deja una diferencia final de 29.354 sufragios a favor de la lista encabezada por Diego Santilli.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La revisión técnica del recuento concluyó luego de procesarse las últimas mesas pendientes —alrededor del 1% del total— y de incorporar las actas con observaciones o inconsistencias menores.

Aunque en sectores del peronismo sostenían que la brecha podía achicarse, los resultados definitivos no modificaron el reparto de bancas ni el mapa político provincial.

Con los resultados ratificados por el escrutinio definitivo, la alianza de Javier Milei y Mauricio Macri logró meter a 17 diputados; el justicialismo a 16; y el Frente de Izquierda a dos.

doc1665465784 (2) doc1665465763 (1) El triunfo electoral de La Libertad Avanza en el territorio bonaerense fue fundamental para consolidar la victoria a nivel nacional -se impuso con el 40,7% de los votos en todo el país- sino que además fue una de las grandes sorpresas de las legislativas del 26 de octubre, teniendo en cuenta que el peronismo se había impuesto por 14 puntos en el mismo territorio en las locales del 7 de septiembre.

Ahora, la Justicia citó a los apoderados de todas las agrupaciones que participaron de las elecciones a una audiencia el próximo jueves para, según establece el Código Electoral Nacional, presentar cualquier protesta contra el escrutinio. Noticia en Desarrollo