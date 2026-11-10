La soja registró una gran suba en Chicago tras un informe del USDA + Agregar ámbito en









El precio de la soja subió fuerte tras los datos que publicó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en el informe mensual de cultivos. En tanto, los stocks de Estados Unidos quedaron un 9% debajo de lo esperado.

El precio de la soja sube fuerte en Chicago tras el informe del USDA. Depositphotos

El precio de la soja sube fuerte en el mercado internacional de granos de Chicago tras los datos que publicó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en el informe mensual de cultivos.

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El organismo estimó una cosecha estadounidense de soja de 124,5 millones de toneladas y stocks finales de 8,2 millones, menos de lo que esperaba el mercado; en maíz, la producción y las existencias también quedaron por debajo de lo previsto

El dato más relevante fue el de stocks finales de soja en EEUU, que con 8,17 Mt quedaron un 9,3% por debajo de lo esperado, mientras que los de maíz (44,7 Mt) también resultaron inferiores a lo previsto (4%).

La soja subió en el mercado de Chicago u$s14,61 hasta los u$s451,21 la tonelada. Si bien la mejora es importante, la oleaginosa no llega a recuperar todo el terreno perdido en las últimas semanas.

Por su parte, sus subproductos también presentaron cotizaciones al alza: el aceite ganó u$s16,31 hasta los u$s1.383,83 a tonelada, mientras que la harina lo hizo por u$s6,39 hasta los u$s359,90 la tonelada.

El precio del maíz, en tanto, ascendió u$s3,84 a u$s176,76 la tonelada, a la vez que el trigo subió u$s1,75 a u$s217,80 la tonelada. Tanto para Brasil como para Argentina, el USDA mantuvo sus proyecciones de producción de soja en 186 millones y 50 millones de toneladas, respectivamente.

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