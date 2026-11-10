Javier Milei supervisó el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV + Agregar ámbito en









El Presidente visitó el Comando Unificado de Control en el Ministerio de Seguridad, acompañado por Karina Milei. La supervisión se realizó mientras el Sumo Pontífice regresaba de Córdoba a Buenos Aires, donde encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Milei supervisó el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV en el Comando Unificado de Control.

El presidente Javier Milei supervisó este martes el operativo de seguridad desplegado por la visita del papa León XIV en Argentina. La actividad se desarrolló en el Comando Unificado de Control, ubicado en el Ministerio de Seguridad, donde se realiza el seguimiento de los procedimientos previstos para las actividades del Sumo Pontífice.

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El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La supervisión tuvo lugar mientras León XIV regresaba de Córdoba a la ciudad de Buenos Aires, luego de cumplir con una agenda de actividades en la provincia.

El Presidente visitó el Comando Unificado de Control en el Ministerio de Seguridad, acompañado por Karina Milei. La supervisión se realizó mientras el Sumo Pontífice regresaba de Córdoba a Buenos Aires, donde encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. La agenda del papa León XIV en Córdoba Durante su visita, el Pontífice llegó a las 15.09 a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, en el centro cordobés, donde fue recibido por una multitud que se congregó en la Plaza San Martín.

El Papa arribó en papamóvil por la calle Jerónimo, acompañado por un operativo de seguridad. Antes de ingresar a la Catedral, recorrió las calles desde el Arzobispado y saludó a los fieles que esperaban su paso.

En la Catedral, León XIV mantuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, seminaristas y representantes de distintas comunidades religiosas. Durante su discurso, reivindicó la importancia de la misión espiritual de la Iglesia y pidió mantener la cercanía con quienes atraviesan situaciones difíciles.

"La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual", expresó al recuperar una reflexión de su antecesor, el papa Francisco. También llamó a los religiosos a conservar la humildad, reconocer sus errores y renovar su compromiso con la comunidad. Hacia el cierre de su mensaje, el Pontífice alentó a los integrantes de la Iglesia a mantener una actitud activa frente a los desafíos de la sociedad. "¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío!", expresó ante los presentes. Al finalizar su actividad en Córdoba, el Pontífice partió hacia Buenos Aires y aterrizó en Aeroparque alrededor de las 18. Desde allí se trasladó a la Nunciatura Apostólica, en el barrio porteño de Recoleta, antes de continuar con su agenda. La jornada continuará esta noche en Palermo, donde León XIV encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, a partir de las 20.15. Para ese encuentro se dispuso un operativo especial de seguridad, cuyo seguimiento fue supervisado por el Presidente desde el Ministerio de Seguridad.