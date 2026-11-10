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10 de noviembre 2026 - 20:16

Quién es Martín Carranza, el cura cordobés que recuperó su voz con inteligencia artificial y emocionó al papa León XIV

Una mala praxis le provocó dificultades motrices, visuales y en el habla. Con ayuda de la inteligencia artificial recuperó digitalmente su antigua voz y pudo volver a compartir sus homilías. Durante la visita de León XIV a Córdoba, le contó cómo encontró una nueva manera de ejercer su sacerdocio.

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El sacerdote cordobés Martín Carranza emocionó al papa León XIV durante su encuentro en la Catedral de Córdoba, donde contó cómo una complicación durante una operación de vesícula, el 4 de mayo de 2015, le provocó una hipoxia cerebral que afectó su movilidad, visión y capacidad para hablar.

Integrante de la Arquidiócesis de Córdoba, Carranza fue formador en el Seminario Mayor y dedicó buena parte de su vida a la preparación de sacerdotes y seminaristas. Después de la cirugía, tuvo que replantearse cómo continuar con su vocación religiosa frente a las nuevas limitaciones físicas.

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Cómo logró recuperar su voz con inteligencia artificial

Con el acompañamiento de familiares, amigos, su párroco y la colaboración de Radio María, pudo recrear digitalmente la voz que tenía antes de la intervención quirúrgica. A través de una aplicación de inteligencia artificial, los textos que escribe se convierten en audios que reproducen su antiguo tono, lo que le permitió volver a compartir homilías y reflexiones.

Carranza también recuperó algunos espacios de su actividad pastoral: hace un par de años volvió a presidir una misa mensual en el Seminario Mayor y continúa acompañando a grupos de Equipos de Nuestra Señora.

Durante el encuentro con León XIV, contó que eligió no encerrarse en el sufrimiento y apoyarse en quienes lo acompañaron. «Elegí abrirme, no encerrarme y salir. Seguir sonriendo, participar y amar la vida como viene», expresó.

También le preguntó al Pontífice cómo pueden continuar con su misión los sacerdotes y consagrados que atraviesan enfermedades o limitaciones físicas. León XIV lo abrazó y destacó su testimonio: "Ni la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagar el celo: nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios".

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