Quién es Martín Carranza, el cura cordobés que recuperó su voz con inteligencia artificial y emocionó al papa León XIV + Agregar ámbito en









Una mala praxis le provocó dificultades motrices, visuales y en el habla. Con ayuda de la inteligencia artificial recuperó digitalmente su antigua voz y pudo volver a compartir sus homilías. Durante la visita de León XIV a Córdoba, le contó cómo encontró una nueva manera de ejercer su sacerdocio.

El sacerdote cordobés Martín Carranza emocionó al papa León XIV durante su encuentro en la Catedral de Córdoba, donde contó cómo una complicación durante una operación de vesícula, el 4 de mayo de 2015, le provocó una hipoxia cerebral que afectó su movilidad, visión y capacidad para hablar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Integrante de la Arquidiócesis de Córdoba, Carranza fue formador en el Seminario Mayor y dedicó buena parte de su vida a la preparación de sacerdotes y seminaristas. Después de la cirugía, tuvo que replantearse cómo continuar con su vocación religiosa frente a las nuevas limitaciones físicas.

Cómo logró recuperar su voz con inteligencia artificial Con el acompañamiento de familiares, amigos, su párroco y la colaboración de Radio María, pudo recrear digitalmente la voz que tenía antes de la intervención quirúrgica. A través de una aplicación de inteligencia artificial, los textos que escribe se convierten en audios que reproducen su antiguo tono, lo que le permitió volver a compartir homilías y reflexiones.

Carranza también recuperó algunos espacios de su actividad pastoral: hace un par de años volvió a presidir una misa mensual en el Seminario Mayor y continúa acompañando a grupos de Equipos de Nuestra Señora.

Durante el encuentro con León XIV, contó que eligió no encerrarse en el sufrimiento y apoyarse en quienes lo acompañaron. «Elegí abrirme, no encerrarme y salir. Seguir sonriendo, participar y amar la vida como viene», expresó.

También le preguntó al Pontífice cómo pueden continuar con su misión los sacerdotes y consagrados que atraviesan enfermedades o limitaciones físicas. León XIV lo abrazó y destacó su testimonio: "Ni la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagar el celo: nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios".