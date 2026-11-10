Perú realizó la mayor colocación de deuda de su historia: captó u$s4.500 millones a una tasa de hasta 6,45% + Agregar ámbito en









Según informó el ministerio de economía del país sudamericano, la demanda de los inversores fue ampliamente superior a la que se preveía. Los fondos serían utilizados para la lucha contra el cambio climático y la reducción de brechas sociales.

Perú salió a los mercados internacionales de deuda.

Perú realizó este martes 10 de noviembre la colocación de deuda en los mercados internacionales más grande de su historia. El país sudamericano recibió ofertas por u$s21.000 millones, de los cuales terminó adjudicando unos u$s4.500 millones.

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Elmer Cuba, ministro de Economía de Perú, afirmó además en un comunicado que la demanda fue siete veces superior al monto inicial previsto. "Hemos conseguido uno de los diferenciales de tasas de interés más bajos de nuestra historia. La confianza de los inversionistas internacionales ha sido extraordinaria", sentenció.

En concreto, los títulos fueron emitidos con tasas anuales de 6,06% para el tramo a 12 años y de 6,45% para el de 30 años.

Perú salió a los mercados internacionales de deuda: ¿para qué utilizará los fondos? Según la información oficial, los recursos serán destinados a la gestión del riesgo de desastres e infraestructura por el cambio climático, incluyendo acciones frente al fenómeno El Niño, ‌que ya está afectando a sectores clave como la agricultura y la pesca. Además, la emisión permitirá financiar programas y proyectos orientados a reducir brechas sociales, fortalecer la protección de las poblaciones vulnerables y fomentar un crecimiento económico más inclusivo y sostenible.

Cuba refirió ‌que la colocación fue la mayor emisión de bonos sostenibles en dólares realizada por un país latinoamericano, "lo que demuestra la sólida ‌posición del país en la región, así como constituye una señal relevante de confianza y fortaleza en el escenario financiero internacional". El funcionario anunció en octubre que el gobierno puso en marcha una política "contracíclica" para enfrentar choques externos en la economía local, como los efectos de El Niño.

El ‌ministerio ha proyectado que la economía cerraría el año con un crecimiento de 3,4% debido al impulso de la demanda interna y mayor inversión publica y privada, pese al impacto negativo reciente de las condiciones climáticas. El sol bajaba un 1,3%, a 3,629/3,631 unidades por dólar, a un mínimo de 18 años. astelus.com Pese a la noticia, la moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,1% a 3,41 unidades por dólar. En tanto que la Bolsa de Lima retrocedía un 0,8%. Sucede en medio de una mayor fortaleza del dólar y un repliegue de Wall Street tras datos de inflación en EEUU peores a lo esperado y un consenso casi unánime en el mercado en torno a que la Fed subirá las tasas en diciembre. Perú se encuentra convulsionado también por la inminente llegada del Papa León XIV, quien durante más de dos décadas desempeñó tareas como misionero y obispo en el país andino, donde estableció vínculos con distintas comunidades. Será el último destino de la gira sudamericana, programado entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026, con un recorrido que abarcará seis localidades.

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