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10 de noviembre 2026 - 20:11

"¡Ánimo, levántate! Él te llama", el lema del encuentro del papa León XIV con la juventud

Tras su regreso de Córdoba, León XIV encabeza este martes a las 20.15 una vigilia con jóvenes de entre 15 y 35 años en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El encuentro combinará música en vivo, una ceremonia religiosa y un mensaje centrado en la esperanza y el acompañamiento. Habrá un operativo especial de seguridad, circulación y transporte.

La convocatoria contempla sectores reservados para quienes se inscribieron previamente y espacios destinados al público general. Los participantes registrados recibieron un código QR para ingresar al sector asignado. En cuanto a las condiciones de acceso, los menores de 15 años deben concurrir dentro de un grupo registrado por una persona mayor de 18, mientras que desde los 16 pueden anotarse individualmente. El operativo de seguridad contempla restricciones para el ingreso de pirotecnia, drones, bebidas alcohólicas y envases de vidrio, además de un esquema especial de circulación y transporte en las inmediaciones de las avenidas Del Libertador y General Sarmiento.

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La propuesta pastoral tiene como lema la frase bíblica "¡Ánimo, levántate! Él te llama", la exhortación de Jesús a Bartimeo. El mensaje apunta a acompañar a los jóvenes frente a los cambios y desafíos que atraviesan en sus vínculos, estudios, trabajos y proyectos de futuro. La iniciativa busca poner en el centro la esperanza, las búsquedas personales y la necesidad de construir espacios de escucha, inclusión y acompañamiento para quienes quedan al margen.

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