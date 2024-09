Lanzan ETF que usa IA para imitar las estrategias de las leyendas de Wall Street

Intelligent Alpha señaló que la lista de personalidades a las que el fondo emulará no solo incluyen a Buffett, Druckenmiller y Tepper, sino también a inversores como Dan Loeb o el viejo conocido por Argentina, el “buitre” Paul Singer , entre otros, aunque explican los diseñadores del instrumento que las tenencias del fondo pueden no reflejar necesariamente las apuestas reales de esos inversores.

Según explicó Doug Clinton, CEO de la firma con sede en Minneapolis, la idea fue recrear los principios básicos de los "hedge funds" donde hoy en día hay fondos especializados. Si bien la cartera no reflejará necesariamente sus inversiones en la vida real sí se inspirará en las estrategias y filosofías de inversión asociadas con dichos inversores. De modo que la firma enviará instrucciones específicas a los chatbots, ordenándoles crear carteras basadas en las personalidades de estos íconos financieros, así el trío de chatbots generará entre 60 y 90 empresas globales que abarcan una serie de sectores, temas y geografías, incluidos la atención médica, las energías renovables y América Latina, entre otros.

Ahora bien, para evitar confusiones en las que un LLM inventa información o malinterpreta la información recibida, finalmente interviene un ser humano del fondo para la supervisión final.

Según explica el CEO, esto es solo para asegurarse de que no haya ningún tipo de alucinación en la cartera, como una empresa que haya cometido un fraude o algún otro problema grave, y también para que la cartera cumpla con todas las restricciones regulatorias o de cumplimiento y que las IA no hayan tenido en cuenta al crear la cartera.

ETFs.jpg Si bien el concepto de un ETF gestionado por IA es intrépido, no es completamente nuevo. inbestme

ETF e IA: ¿es más de lo mismo?

Si bien el concepto de un ETF gestionado por IA es por lo menos, digamos, intrépido, no es completamente nuevo ya que varios fondos de cobertura y ETF han comenzado a experimentar con IA para agilizar los procesos de inversión. Ocurre que si bien los expertos han elogiado a la IA por su capacidad para procesar conjuntos de datos masivos rápidamente, eliminando la necesidad de que los analistas realicen tareas monótonas (algunos "hedge funds" ya usan chatbots para procesos de investigación e inversión y así reducen el tiempo de estas actividades), sin embargo, reconocen que su capacidad para superar constantemente las estrategias tradicionales aún no está demostrada. O sea, sigue siendo en gran medida experimental y no está probada. Por ello, advierten que aún hay poca evidencia de que la IA esté alterando y desplazando a las unidades de inversión en masa, y queda mucho por resolver en lo que respecta a problemas como los chatbots que inventan cosas en sus respuestas.

Además, tampoco hay pruebas todavía de que las inversiones elegidas por la IA tengan una ventaja sobre la inversión pasiva. Según el monitoreo sobre los 16 ETF centrados en la IA en Estados Unidos, solo uno está superando al S&P 500 en 2024, el ETF Franklin Intelligent Machines, que obtuvo un rendimiento del 19% mientras que el índice bursátil ganó un 18% al cierre del último ejercicio. Además, solo uno de ellos, el Global X Artificial Intelligence & Technology ETF, ha registrado entradas significativas, con más de u$s1.000 millones este año. Le sigue el Roundhill Generative AI & Technology ETF que recaudó menos de u$s120 millones mientras que el resto ha registrado entradas mínimas o salidas directas en lo que va del año.

Del experimento al fondo

Lo que distingue al ETF de Intelligent Alpha es el uso de LLM en lugar de los modelos de aprendizaje automático tradicionales, según explica Clinton quien destaca que la mayoría de los ETF de IA se basan en técnicas más antiguas, lo que limita sus estrategias a información cuantitativa abarrotada. De modo que al aprovechar los LLM, Intelligent Alpha pretende superar estas limitaciones y crear carteras con un tipo de ventaja diferente.

La idea del ETF Intelligent Livermore surgió en 2023 cuando Clinton empezó a experimentar con ChatGPT para generar carteras de inversión y tras comprobar el éxito que tuvo la creación de estrategias que superaron al S&P 500, amplió sus pruebas a 40 estrategias de inversión diferentes. Estas pruebas condujeron finalmente a la fundación de Intelligent Alpha, que está vinculada a Deepwater Asset Management que gestiona aproximadamente u$s400 millones en fondos de capital de riesgo y de renta variable, en donde Clinton está asociado al conocido analista tecnológico Gene Munster.

Aunque el ETF de Intelligent Livermore es el producto debut de Intelligent Alpha, la empresa tiene planes de lanzar una serie de ofertas impulsadas por IA, incluidas carteras personalizadas y fondos de cobertura dirigidos tanto a inversores minoristas como institucionales.