Larga vida al cepo: mientras el Gobierno dilata la salida, el mercado se acomoda y traza escenarios

Tanto Javier Milei como Luis Caputo se dedicaron esta semana a intentar apaciguar las ansiedades de los agentes económicos respecto de la salida del cepo . Como ya es costumbre, el Presidente sumó una nueva condición (se levantará cuando ya no haya sobrante de dinero) y el ministro de Economía reafirmó que se abrirá cuando estén seguros de que no habrá ningún cimbronazo cambiario. Las cotizaciones de los activos financieros parecen reflejar que el mercado se acomoda a un escenario de “larga vida al cepo” . En la City, igualmente, especulan con distintas hipótesis sobre el timing y sacan cuentas sobre los ajustes que podría exigir el Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiar una apertura.

Caputo habló este viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Las condiciones son que cuando salgamos (del cepo) no pase absolutamente nada, que haya calma total”, afirmó en un diálogo que mantuvo con Guido Sandleris, quien fuera su sucesor como presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Todavía no están dadas las condiciones. Todavía tenemos problemas de stocks, de flujos y sanear aún más el balance del BCRA. Como este es un proyecto de largo plazo, no hay que preocuparse por si se sale del cepo un mes antes o un mes después. Lo importante es que sepan que el rumbo no va a cambiar, que es lo que tiene que garantizar las inversiones”, le planteó a su auditorio. Es que el ministro emprende el desafío, por ahora infructuoso, de convencer a empresarios y financistas, que reclaman el levantamiento de las restricciones, de que hundan su capital en Argentina. Lo urge el objetivo de bajar un muy elevado riesgo país, en un contexto recesivo y de reservas en rojo.