Avanza el pluriempleo en Argentina y ya afecta a 1 de cada 10 trabajadores

Producto del estancamiento económico de la última década, la incidencia del pluriempleo en el mercado de trabajo no hizo más que aumentar. Un fenómeno que se acrecentó a partir de la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

La tendencia estructural del pluriempleo no se revertirá sin un cambio en el programa económico, según los expertos.

Poco más de 2 millones de personas en Argentina tienen más de un trabajo, lo que significa que 1 de cada 10 habitantes dentro de la población económicamente activa se encuentra pluriempleado . Se trata de un fenómeno que creció durante los últimos años , pero que cobró mayor intensidad luego de la asunción de Javier Milei . La flexibilización producto de las aplicaciones como Uber y Rappi , sumado a la pérdida de poder adquisitivo , son los principales causantes de esta tendencia que no muestra señales de revertirse .

Los datos se desprenden de un análisis de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de INDEC realizado por la consultora C-P , en colaboración con la Fundación Friedrich Ebers Stiftung . "En el marco de una década de estancamiento de la economía argentina y del surgimiento de fenómenos globales como la economía de plataformas, el mercado de trabajo viene sufriendo una transformación importante en los últimos años ", explicó el informe.

Una de los fenómenos más relevantes de esa transformación fue la expansión del pluriempleo . La consultora advirtió de que "es un proceso creciente", ya que en los últimos 8 años su incidencia aumentó 3 puntos: del 8,7% del total de ocupados en 2017 al 11,5% en 2025, el máximo registro de la serie junto a 2024.

El economista y director de C-P , Federico Pastrana , explicó a Ámbito que el modelo actual "ajusta por desempleo e informalidad, es decir, suben tanto el desempleo como la informalidad". Y señaló que si bien ese fenómeno en parte es producto del estancamiento económico, también es consecuencia "de una crisis de los ingresos" durante este Gobierno.

Según datos oficiales de INDEC , los salarios registrados del sector privado cayeron 7,8% en la gestión actual, mientras que en los trabajadores del sector público la caída es de 15,7%. A su vez, la informalidad en el trabajo asalariado es del 37,9% en el segundo trimestre de este año, de acuerdo a los últimos datos disponibles. El nivel más alto en 18 años y por encima del promedio de los últimos 10 años, según datos de LCG .

"La informalidad lo que hace es reproducir esos ingresos bajos, porque los salarios que paga la informalidad son mucho más bajos que los de un empleo formal, especialmente los del cuentapropismo. Eso es compatible también con el pluriempleo. Es decir, la gente tiene que trabajar en más lugares para complementar esos bajos ingresos", detalló.

En ese sentido, descartó una modificación significativa para este año: "Esas tendencias son estructurales del mercado de trabajo bajo este esquema económico. No va a haber grandes cambios hasta que el programa económico no cambie".

Radiografía de una tendencia que crece

La investigación hallo que el pluriempleo es un fenómeno con algunas tendencias generalizadas. El 81% de los pluriempleados tienen dos ocupaciones y en mayor medida son jefes o jefas de hogar, con un 63% del total. Además, la participación de las mujeres es mayor (56%), mientras que más de la mitad está concentrado en el Gran Buenos Aires (54%).

A nivel etario, la distribución de los pluriempleados aumenta a medida que se alcanza la edad activa de mayor plenitud (35 a 49 años), descendiendo a partir de entonces. A su vez, el pluriempleo "crece a medida que el nivel educativo se incrementa", alcanzando un pico en las personas con educación superior completa, que representan el 42% del total.

Otro de los hallazgos es que un 54% de los pluriempleados son asalariados, destacando al interior los asalariados públicos (24% del total). En cuanto a la intensidad horaria, los pluriempleados trabajan 16% más de horas respecto a las personas con un solo empleo y un 44% de ellos son sobreocupados, es decir, trabajan más de 45 horas por semana.

Tradicional y emergentes: los dos universos del pluriempleo

Pese a tener características compartidas, el pluriempleo también exhibe un alto grado de heterogeneidad. Por ese motivo, desde C-P los dividieron en dos grandes grupos: los "tradicionales" y los "emergentes", siendo este último grupo el que explicó el 75% de los nuevos pluriempleados durante los últimos 8 años.

El pluriempleo “tradicional” está compuesto por los trabajadores de los sectores de educación, salud y servicio doméstico, "que estructuralmente muestran una mayor tasa de pluriempleo producto de la forma en la que se organiza el trabajo y cuestiones idiosincráticas del tipo de ocupación, en particular del sector".

Estos representan un 52% del total de las personas con más de un trabajo y su participación en el sector público es "particularmente elevada". Además, tiene una alta presencia de mujeres (77%), una estructura etaria más avanzada y trabajan en promedio 36 horas semanales.

Por otro lado, el pluriempleo "emergente" representa al 48% del total. Se caracteriza por una mayor participación masculina (60% del total), un rango etario menor, en torno a los 35-49 años, y trabajan en promedio 49 horas semanales.

El estudio explicó que el fenómeno de esta nueva variante del pluriempleo responde a dos factores. El primero es "la revolución tecnológica y los cambios en los paradigmas del trabajo, dónde conceptos como flexibilización, libertad o autogestión ganan lugar en el ideario de los trabajadores". El segundo es "la necesidad de sumar un trabajo adicional ante la caída del poder adquisitivo del ingreso principal".

"Cuello blanco" vs "cuello azul"

De todas maneras, incluso dentro del mundo del pluriempleo emergentes existen matices. Por un lado, está el sector “cuello blanco” que representa un 37% del pluriempleo emergente, mientras que 63% restante lo representan los pluriempleados de "cuello azul".

Por un lado, en los “cuello azul” hay un menor ingreso relativo, con predominio masculino, menor calificación y nivel educativo. Trabajan 50 horas semanales promedio y tienen una informalidad mayor, destacándose en trabajos vinculados a la administración pública, Industria, Hoteles y restaurantes. Son el sector de mayor crecimiento, ya que representaron el 53% del incremento total entre 2017 y 2025.

Los sectores de "cuello blanco" se relacionan con mayor ingreso relativo: con predominio femenino, alta calificación y nivel educativo. Trabajan 45 horas semanales promedio y tienen menor informalidad que el promedio. La mayoría se desempeñan en servicios profesionales y técnicos, finanzas, Información y comunicaciones y Arte y entretenimiento. Además, explicaron el 22% del aumento total del pluriempleo.