Las acciones de Apple se hunden tras decepcionantes ventas del iPhone 16 Pro

Sucede que los nuevos iPhones contarán con la capacidad de ejecutar Apple Intelligence, la oferta de software de inteligencia artificial de la compañía. Sin embargo, la empresa de la manzanita está escalonando el lanzamiento de esas funciones, de manera que los clientes no podrán aprovecharlas desde el principio. Ese es un factor que está afectando la demanda inicial de la familia iPhone 16 Pro. Otro es que "la intensa competencia en el mercado chino continúa impactando la demanda del iPhone.

El analista de BofA, Wamsi Mohan, sin embargo, mencionó que probablemente Apple produjo más modelos del iPhone 16 Pro este año, lo que podría explicar por qué los tiempos de espera no son tan prolongados como el año pasado. "Cualquier diferencia, en esta etapa, podría deberse a factores como el suministro, el inventario, la asignación y los precios en comparación con la demanda final", escribió.

Apple (1).jpg Los modelos Pro son las ofertas más caras de Apple. Reuters

Mohan señaló específicamente que los tiempos de envío "menos extendidos" en China en comparación con otros mercados podrían deberse a "mejor suministro frente a menor demanda".

El analista de Citi, Atik Malik, escribió que los inversores están particularmente enfocados en el impacto del lanzamiento escalonado de Apple Intelligence en la demanda, especialmente en el mercado chino.

Otra cuestión clave para los inversores es la posible presión sobre los márgenes. Malik mencionó otra gran pregunta que escucha en sus conversaciones con inversores: “¿Tendrán los nuevos iPhones márgenes más bajos dado que no ha habido un aumento en los precios de venta promedio y la diferenciación entre los modelos Pro y no Pro no es tan grande?”.

Las acciones de Apple retroceden tras noticias de preventas

En una nota a sus clientes, el analista de JPMorgan, Samik Chatterjee, dijo que los pedidos anticipados del iPhone 16 Pro fueron "moderadamente más lentos en comparación con el año pasado". Mientras tanto, los pedidos del modelo estándar del iPhone 16 estuvieron en línea con el lanzamiento del iPhone 15 del año pasado, mencionó.

Chatterjee califica las acciones de Apple como sobreponderadas, o de compra, con un precio objetivo de 265.