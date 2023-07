Las acciones de bancos regionales de EEUU despegan gracias a ingresos por intereses de depósitos

M&T Bank Corporation y Citizens Financial Group superaron las estimaciones de Wall Street al cobrar a sus clientes tasas de interés más altas después de que la Reserva Federal de Estados Unidos elevó los costos de los préstamos para frenar la persistente inflación .

M&T dijo que los ingresos netos por intereses (INI), que miden la diferencia entre lo que ganan los bancos por los préstamos y lo que pagan por los depósitos, aumentaron un 27% a u$s1.810 millones respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que Citizens declaró que sus ingresos netos por intereses aumentaron un 5,5% a u$s1.590 millones . En US Bancorp (USB) , los INI subieron en torno al 28% .

Por las tasas en EEUU, despegan las acciones de los bancos

El martes, los grandes bancos estadounidenses afirmaron que la subida de las tasas de interés había contribuido a impulsar las ganancias del segundo trimestre, lo que provocó un repunte de las acciones, pero un retroceso del gasto del consumidor, un crecimiento más lento de los préstamos y un aumento de los costos de los depósitos podrían enturbiar las perspectivas del sector.

Ese sentido, desde USB advirtieron este miércoles que ahora esperan que los INI para todo el año se sitúen entre u$s17.500 y u$s18.000 millones, por debajo del promedio de las estimaciones de analistas de u$s18.100 millones, según datos de Refinitiv.

Las acciones de M&T suben 2,6% y las de Citizens un 6,2%, mientras que las US Bancorp ganan un 5,8%. El índice KBW de bancos regionales avanza 2,7% y el índice S&P de bancos regionales suma 3%, en línea con el mercado en general.

Wall Street toro.jpg Yahoo Finanzas

Zions Bancorp reporta sus resultados más tarde el miércoles, mientras que Truist Financial, KeyCorp y Fifth Third Bancorp lo hacen el jueves.

A pesar de la crisis bancaria, las entidades repuntaron

Los resultados siguen a un tumultuoso primer trimestre en el que Silicon Valley Bank y otros dos prestamistas se hundieron tras una retirada masiva de depósitos, lo que llevó a los consumidores, presas del pánico, a retirar los depósitos de los bancos pequeños y colocarlos en entidades más grandes de Wall Street, lo que ha obligado a algunos bancos a ofrecer a los consumidores mayores rendimientos.

"En el caso de los bancos regionales, se pensaba que iban a ser bastante débiles, y no lo han sido hasta ahora", afirma Dennis Dick, analista de estructura de mercado de Triple D Trading.

"Después de todo lo que vimos pasar en la crisis de la banca regional hace un par de meses, había preocupación por muchos retiros, pero yo diría que ha sido mejor de lo esperado".

Los depósitos de M&T subieron a u$s162.100 millones desde u$s159.100 millones al final del primer trimestre, pero cayeron alrededor de un 4,9% interanual.

US Bancorp dijo que los depósitos medios totales se situaban en u$s497.270 millones, un 2,6% menos en términos secuenciales, pero un 9% más en términos interanuales.

En Citizens, los depósitos cayeron menos de un 1% secuencialmente, a u$s173.200 millones.