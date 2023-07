Reserva Federal: después de las minutas, el mercado refuerza la expectativa de otra suba de tasas

La reacción del mercado luego de la reunión de junio no tardó en llegar y rápidamente aumentaron las expectativas de una nueva suba en la reunión del FOMC de julio. Actualmente, según la herramienta Fed Watch de CME Group, el mercado asigna un 88,7% de probabilidad a un incremento de 25 puntos básicos para este mes, lo que llevaría la tasa de interés al rango de 5,25% y 5,50%.

Análisis

Tomás Villa, asesor financiero en ConoSur Investments, destacó: “El nivel de actividad se sostiene firme, más allá de algunos signos de desaceleración que vamos captando. De hecho, la revisión final del PBI estadounidense para el primer trimestre sorprendió al alza, y mostró una actividad más pujante de lo que se pensaba, de la mano de un consumidor firme. Ese consumidor está firme porque tiene empleo y su salario se incrementa en términos reales nuevamente. Y si bien notamos algunos signos marginales de debilitamiento, como una disminución en la cantidad de horas trabajadas, desaceleración de las contrataciones en sectores de naturaleza cíclica e incluso un ligero repunte en las solicitudes de seguro por desempleo, el mercado del trabajo está firme y sostiene el buen ritmo de crecimiento de los salarios. La inflación, por su parte, desacelera motivadoramente cuando vemos la headline, pero el mensaje desinflacionario es menos claro cuando vemos la core, menos volátil”.

En este punto, Villa advirtió sobre una posible inconsistencia. Ante una actividad firme, que sostenga el empleo y que a su vez mantenga un crecimiento de salarios a un ritmo bastante superior a la inflación objetivo, no cuadraría a priori con una inflación que evolucione en los términos en los que el mercado descuenta. “Si esta inconsistencia toma forma, podemos ver a una Fed subiendo su tasa más allá de lo priceado, o por lo menos sosteniéndose en los niveles actuales más tiempo del que se anticipa. Eso llevaría al mercado a retirar de sus precios cierto easing asumido, y podría hacer mella en las tasas de bonos de media y larga duración, por lo que aún nos mantenemos precavidos respecto de estirar duration en los portafolios”, consideró.

El contexto para los emergentes

En cuanto al clima internacional que se espera para los próximos meses y el impacto sobre los mercados emergentes, Juan Alra, Portfolio Manager en Southern Trust TPCG Group, señaló: “Por el lado de los países emergentes, la dinámica de suba de tasas impacta negativamente, no tanto como se podría llegar a pensar, pero entre activos de mejor calidad y emergentes los inversores eligen los primeros. También, el fortalecimiento del dólar encarece las importaciones a los países de este lado del continente. Lo que genera problemas en la balanza de pagos. Argentina no es ajena a esto. No obstante, en este momento se encuentra en el famoso rally electoral donde los activos suelen tener otros comportamientos y podemos llegar a ver diferentes tipos de tendencias. Por último, Argentina tiene otros problemas económicos de mayor gravedad que son el pago de sus deudas y el nivel de reservas”.