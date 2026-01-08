Las acciones europeas de defensa tocan nuevos récords después de los mensajes de Donald Trump + Seguir en









El sector aeroespacial y de defensa del Viejo Continente acumula cinco jornadas consecutivas de alzas, con una suba del 13% en lo que va del año.

Pese al récord histórico en el sector de defensa, el resto de los índices bursátiles de la Unión Europea el ánimo es bajista. Pixabay

Las acciones de defensa europeas tocan este jueves un máximo histórico, en un contexto marcado por las crecientes tensiones geopolíticas, desde Venezuela hasta Groenlandia, que mantienen en vilo a los inversores, una situación que también se repite en Wall Street.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La captura de dos buques petroleros vinculados a Venezuela en el Atlántico coincidió con el anuncio de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, se reunirá la próxima semana con los líderes de Dinamarca para tratar el tema de la adquisición de Groenlandia.

El índice STOXX de empresas aeroespaciales y de defensa (SXPARO) registra un récord histórico en Europa al trepar cerca del 2% durante la rueda temprana, en su quinta jornada consecutiva de ganancias. El sector ya acumula un salto del 13% en lo que va de 2025 y supera el 260% desde la invasión rusa a Ucrania en 2022.

Trump Groenlandia.png Trump volvió a la carga en sus intenciones de adquirir Groenlandia. "Los inversores están tomando conciencia de que la amenaza geopolítica no va a desaparecer", señaló a Reuters Peter McLean, director de Soluciones de Carteras Multi-Activos de Stonehage Fleming Investment Management.

"Si bien es poco probable que veamos una acción militar en Groenlandia, está claro que existe un impulso para aumentar el gasto en defensa en Europa", agregó el ejecutivo.

El ánimo no se extiende al resto de la bolsa Pese al récord histórico en el sector de defensa, el resto de los índices bursátiles de la Unión Europea (UE) el ánimo es bajista. El Euro Stoxx cae 0,4%, mientras que el DAX alemán retrocede 0,23% y el CAC francés baja 0,30%. Este jueves, se conocieron además algunos datos de la economía de la eurozona. Por ejemplo, la confianza de empresas y consumidores en la zona euro bajó 96,7% en diciembre desde el 97,1 del mes previo, mientras que la confianza del consumidor se ubicó un poco mejor de lo pronosticado, pero también por debajo de noviembre. Además, la tasa de desempleo fue de 6,3% en el último mes de 2025, un leve descenso de 0,1 puntos respecto a la medición previa.