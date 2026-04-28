Nvidia rompió un nuevo récord histórico y superó los u$s5,3 billones de capitalización de mercado

La compañía tecnológica marcó un nuevo máximo histórico en Wall Street. El impulso estuvo respaldado por el auge de la inteligencia artificial y el repunte global del sector de semiconductores.

Nvidia vuelve a hacer historia en Wall Street al alcanzar la mayor capitalización bursátil jamás registrada por una empresa que cotiza en la bolsa. La firma cerró la última rueda con una valuación cercana a los u$s5,3 billones, luego de que sus acciones tocaran un nuevo máximo histórico de u$s216,61, con una suba diaria del 4%. Sin embargo, este martes cae afectada por la caída de OpenAI en usuarios, que golpea a todas las acciones de semiconductores.

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Con ese desempeño, la compañía superó su anterior récord de u$s212 por acción, alcanzado meses atrás, y amplió aún más la distancia frente al resto de las empresas globales de mayor valor de mercado.

El avance bursátil de Nvidia en los últimos años fue extraordinario. Desde 2021, el valor de la acción se multiplicó aproximadamente por 14, mientras que en los últimos cinco años acumuló una suba cercana al 1.300%. La firma se consolidó como el principal símbolo del boom de la inteligencia artificial, al dominar el mercado de chips de alto rendimiento utilizados para centros de datos, modelos generativos y procesamiento avanzado.

El consenso de mercado continúa siendo ampliamente favorable para la empresa liderada por Jensen Huang.

40 recomendaciones de compra

1 recomendación de mantener

1 recomendación de venta

El precio objetivo promedio se ubica en u$s274,38 por acción, lo que implica un potencial alcista adicional cercano al 26% respecto del cierre reciente.

Nvidia amplía ventaja sobre gigantes tecnológicos

Con la nueva escalada, Nvidia quedó como la compañía más valiosa del mundo por amplio margen.

El ranking global de capitalización bursátil quedó encabezado por:

Nvidia – u$s5,3 billones

Alphabet – u$s4,2 billones

Apple – u$s3,9 billones

Microsoft – u$s3,15 billones

Amazon – u$s2,8 billones

TSMC – u$s2,1 billones

Broadcom – u$s1,98 billones

Saudi Aramco – u$s1,75 billones

Meta Platforms – u$s1,72 billones

Tesla – u$s1,42 billones

Nueve de las diez empresas más valiosas del mundo pertenecen actualmente al sector tecnológico. La suba de Nvidia se produjo en paralelo a un rally generalizado en la industria de chips, impulsado por expectativas de nuevas inversiones globales en infraestructura de inteligencia artificial y centros de datos.

Según estimaciones de Bank of America, Nvidia podría generar más de u$s400.000 millones en flujo de caja libre entre 2026 y 2027.

jensen-huang NVIDIA Nvidia continúa siendo la empresa líder de las tecnológicas NVIDIA

El nuevo rally bursátil coincide además con otra ola de inversiones en startups de inteligencia artificial. Entre ellas se destacan nuevos compromisos de Alphabet y Amazon con Anthropic, además de versiones sobre una posible compra de Cursor por parte de SpaceX por alrededor de u$s60.000 millones.

Con liderazgo en hardware, expansión en software y una posición dominante en el negocio de IA, Nvidia se consolidó como la principal ganadora del nuevo ciclo tecnológico global y como la referencia central para Wall Street en esta etapa del mercado.