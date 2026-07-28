Un empleado de Nvidia en Taiwán es investigado por presunto contrabando de chips de IA hacia China

Actualmente, Estados Unidos solo permite la comercialización de algunos modelos viejos de chips de Nvidia. La acusación se inscribe en un conflicto más grande entre ambas naciones en torno al desarrollo de esta tecnología y los peligros sobre la seguridad nacional.

La fiscalía de Taiwán detuvo a un empleado de Nvidia en el marco de una investigación por el presunto envío ilegal de chips de inteligencia artificial a China , según confirmó este martes a la AFP una fuente con conocimiento del caso. La detención se produjo después de que las autoridades realizaran allanamientos en su domicilio y lugar de trabajo el pasado 24 de julio.

La Fiscalía del Distrito de Keelung informó en un comunicado que el sospechoso enfrenta acusaciones que incluyen "la falsificación de documentos comerciales según el Código Penal", aunque evitó identificar públicamente a Nvidia.

De acuerdo con la fuente consultada por AFP, el trabajador fue vinculado a la causa tras el análisis de pruebas obtenidas durante una serie de operativos previos dirigidos contra Supermicro.

La investigación está relacionada con el supuesto envío de servidores de inteligencia artificial de alta gama fabricados por esa empresa , equipados con chips avanzados de Nvidia, hacia China, Macao y Hong Kong , una maniobra que violaría los controles de exportación impuestos por Estados Unidos.

Las autoridades taiwanesas ya habían anunciado en mayo que investigaban esas operaciones, en un contexto marcado por las restricciones de Washington a la venta de los chips de IA más avanzados a China. Nvidia, líder del mercado de procesadores para inteligencia artificial, se encuentra en el centro de esas limitaciones comerciales impulsadas por Estados Unidos para restringir el acceso chino a tecnología de última generación.

La Casa Blanca pone el foco sobre el "robo" de empresas Chinas

En este escenario, la Casa Blanca acentúa el conflicto con el gigante asiático por el entrenamiento y desarrollo de modelos IA. Ejemplo de esto es la presión de Washington sobre Moonshot AI, que sumó un nuevo capítulo luego de que funcionarios de la Casa Blanca acusaran a la empresa china de utilizar tecnología estadounidense para desarrollar Kimi K3, el modelo de inteligencia artificial que captó la atención de la industria por sus capacidades.

El director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Michael Kratsios, afirmó que la compañía "adquirió servidores equipados con GB300 y ha accedido a GB300 en Tailandia, probablemente para entrenar sus modelos de IA". En una publicación en redes sociales, sostuvo que Moonshot habría violado los controles de exportación de Estados Unidos y los términos de servicio de distintas empresas para desarrollar su sistema.

Los servidores mencionados por Kratsios incorporan chips Blackwell de Nvidia, una generación de procesadores cuya venta a compañías chinas continúa prohibida por Washington. Si bien la administración de Donald Trump autorizó algunas exportaciones de chips H200, mantiene las restricciones sobre los modelos Blackwell, considerados más avanzados.

Las sospechas se apoyan en un memorando difundido en mayo por la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), el organismo encargado de supervisar los controles de exportación de chips para inteligencia artificial. El documento ratificó que las empresas chinas tampoco pueden adquirir estos procesadores avanzados a través de filiales radicadas fuera de China. En ese marco, funcionarios estadounidenses investigan si algunas compañías aprovecharon vacíos regulatorios para enviar estos chips a subsidiarias de firmas chinas.

Las acusaciones también fueron respaldadas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien, sin mencionar específicamente a Moonshot, advirtió sobre prácticas de empresas chinas de inteligencia artificial de código abierto que, según afirmó, recurren al robo de propiedad intelectual para desarrollar nuevos modelos: “Esta administración apoya los modelos de código abierto, pero lo que no apoyamos es el robo de propiedad intelectual. Si vemos, sobre todo, que modelos extranjeros están robando a nuestras grandes empresas, tenemos la capacidad de sancionarlos”, declaró durante una entrevista con Fox Business.