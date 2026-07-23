Nvidia quiere llevar sus GPU a la Luna: un rover probará la plataforma Jetson

Lunar Outpost probará la plataforma Jetson en un rover que explorará la superficie lunar. Si la misión tiene éxito, será la primera GPU en operar sobre la Luna.

La carrera de Nvidia por expandir el uso de sus procesadores más allá de los centros de datos ahora apunta a un escenario inédito: la Luna . La startup estadounidense Lunar Outpost anunció que su próximo rover incorporará un módulo Nvidia Jetson para controlar su sistema lidar, un paso que podría convertir a esa plataforma en la primera GPU en funcionar sobre la superficie lunar.

La compañía, dedicada al desarrollo de vehículos robóticos para infraestructura espacial, está evaluando el rendimiento de Jetson frente a su plataforma de computación espacial tradicional , utilizada hasta ahora en este tipo de misiones. “Estamos tomando la Nvidia Jetson y comparándola con nuestra plataforma de computación para vuelos espaciales, que tiene una trayectoria más consolidada en este ámbito”, declaró el director ejecutivo de Lunar Outpost, Justin Cyrus.

“Estamos analizando sus ventajas y desventajas. Y estamos impulsando la adopción de estos sistemas con GPU más potentes en entornos extremos”, agregó.

La iniciativa se enmarca en el programa de la NASA que busca contratar empresas privadas para explorar la superficie lunar antes del regreso de astronautas , previsto tentativamente para 2028 . El objetivo es desplegar vehículos capaces de transportar instrumentos científicos, estudiar el terreno y detectar recursos como agua que puedan ser útiles para futuras misiones.

La apuesta de Nvidia por el sector espacial también incluye una alianza anunciada recientemente con Firefly Aerospace , la primera empresa privada en lograr un aterrizaje exitoso de un robot en la Luna. En ese caso, la plataforma Jetson será utilizada en un satélite en órbita lunar para procesar imágenes destinadas al mapeo de la superficie y al seguimiento de los crecientes despliegues robóticos.

La iniciativa se enmarca en el programa de la NASA que busca contratar empresas privadas para explorar la superficie lunar.

El rover de Lunar Outpost viajará a bordo de un módulo de aterrizaje desarrollado por Intuitive Machines. Su misión será transportar sensores científicos hacia cráteres y otras zonas de difícil acceso, con foco en Reiner Gamma, una región que presenta una anomalía magnética que continúa siendo objeto de estudio. El lanzamiento está previsto para antes de fin de año mediante un cohete Falcon 9.

Aunque Jetson no tiene la notoriedad de plataformas de inteligencia artificial como Blackwell o Vera Rubin, se trata de una familia de chips diseñada para robótica y sistemas autónomos. Su formato compacto y bajo consumo energético permiten procesar localmente la información captada por sensores, reduciendo la dependencia de comunicaciones remotas y acelerando la toma de decisiones.

El desafío de operar una GPU en la Luna

La idea de comenzar a operar ciertas tecnologías en la Luna (o el espacio, tal como plantea Elon Musk con sus centros de datos) llevar este tipo de hardware al espacio supone desafíos técnicos considerables. Mientras que muchas GPU utilizadas en misiones espaciales permanecen en órbita terrestre —donde la radiación es menor y las variaciones térmicas son más moderadas—, la superficie lunar expone los equipos a radiación cósmica y cambios extremos de temperatura.

“Su sistema tiene que sobrevivir a la noche lunar y tiene que hacerlo con muy poca energía”, dijo Cyrus. Si la prueba resulta exitosa, Lunar Outpost espera que sus vehículos puedan interpretar el entorno y reaccionar de manera más rápida y autónoma, una capacidad considerada clave para sostener futuras operaciones humanas en la Luna.

“En Lunar Outpost estamos trabajando actualmente en cómo pasar de la exploración a la permanencia, cómo construir realmente ese puesto avanzado en la Luna”, dijo Cyrus. “Creemos que combinar nuestros modelos deterministas con la capa de IA física es lo que nos permite hacer que la presencia humana en el espacio sea sostenible, al contar con esa fuerza laboral robótica”.

A futuro, la empresa planea desplegar varios vehículos autónomos adicionales y un rover de mayor tamaño, Pegasus, pensado para transportar astronautas. Ese proyecto depende del desarrollo de un nuevo cohete de Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos, cuyo cronograma sufrió demoras tras una anomalía registrada este año.