Bitcoin se desploma hasta los u$s62.000, mientras las altcoins operan sin tenencia clara + Agregar ámbito en









El robo de al menos 600 bitcoin (BTC) desde hardware wallets Coldcard generó que el mercado opere deprimido, porque se trata de uno de los mayores ataques registrados contra este tipo de dispositivos.

Bitcoin se desploma hasta los u$s62.000, mientras las altcoins operan sin tenencia clara ChatGPT IA

Las principales criptomonedas operan con mayoría de bajas este jueves 31 de julio. Bitcoin cae 2,5% en las últimas 24 horas y vuelve al nivel de los u$s62.600, mientras que Ethereum se desploma 3,1% y se posiciona en los u$s1.862,57.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El robo de al menos 600 bitcoin (BTC) desde hardware wallets Coldcard generó que el mercado opere deprimido, porque se trata de uno de los mayores ataques registrados contra este tipo de dispositivos.

Hasta el momento se confirmaron robos por 594 BTC, aunque investigadores identificaron operaciones con el mismo patrón que elevarían la cifra potencial a 1.082 BTC, equivalentes a unos 69 millones de dólares.

Faltan catalizadores y se espera una corrección más profunda Después de tocar un máximo histórico de u$s126.149,02 en octubre de 2025, el activo perdió casi la mitad de su valor. La tendencia bajista prevalece, con el precio cotizando por debajo de todas las medias móviles principales, desde el SMA-7 (u$s64.178) hasta el SMA-200 (u$s71.577).

El sentimiento de mercado es predominantemente cauteloso, reflejado en volúmenes de venta crecientes y falta de catalizadores alcistas de corto plazo.

La tesis de inversión principal se debate entre la oportunidad de acumular en precios deprimidos de cara a un eventual ciclo alcista post-halving, y la posibilidad de una corrección más profunda hacia los $60.000 o menos.

Temas Bitcoin

Criptomonedas