Boca ganó, gustó y goleó a Newell's y dejó al "Ogro" Fabbiani al borde del abismo

Con un doblete de Giménez y una actuación sólida en todas las líneas, el Xeneize aplastó a la Lepra y se subió a la cima del grupo A y de la tabla anual.

Milton Giménez y una noche soñada para liderar la goleada de Boca.

Boca Juniors tuvo una noche soñada en la Bombonera : goleó 5-0 a Newell’s Old Boys por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 y quedó como único líder del grupo A y de la tabla general. El equipo de la Ribera mostró contundencia ofensiva y un dominio absoluto ante un rival que nunca logró reaccionar.

Con un doblete de Milton Giménez , más los tantos de Ayrton Costa , Brian Aguirre y Lautaro Blanco , el conjunto dirigido por Claudio Úbeda, que reemplazó a Miguel Ángel Russo, superó con amplitud a La Lepra , que atraviesa un presente complicado. Desde el arranque, el Xeneize se impuso con un ritmo alto y presión constante sobre la salida rival.

A los primeros minutos, Giménez abrió el marcador con un cabezazo certero tras un gran centro de Juan Barinaga y luego amplió el resultado al aprovechar un rebote en el área, estableciendo el 2-0 parcial.

El delantero incluso tuvo la posibilidad de anotar un hat-trick, pero Juan Espíndola despejó sobre la línea. Sin embargo, en la jugada siguiente, Ayrton Costa tomó el rebote y convirtió el 3-0 a los 30 minutos de la primera mitad.

El primer tiempo fue de absoluto dominio local, con un 70% de posesión y una circulación precisa de pelota que desarmó el esquema propuesto por el técnico rival, Cristian “Ogro” Fabbiani. Boca se fue al descanso con una ventaja clara y el partido prácticamente resuelto.

En el segundo tiempo, la superioridad del Xeneize se mantuvo. A los cuatro minutos, Brian Aguirre aplicó la “ley del ex” con un golazo desde la derecha, aunque evitó festejar por respeto a su antiguo club.

Minutos más tarde, Lautaro Blanco amplió el marcador con un potente zurdazo desde la izquierda, sellando el 5-0 definitivo y anotando el primer gol de su carrera.

Con esta goleada, Boca busca consolidarse como candidato, mientras que deja en crisis a Fabbiani, que quedó en la cuerda floja tras un nuevo tropiezo que profundiza la mala racha del conjunto rosarino.

Ahora, el Xeneize visitará a Barracas Central el próximo sábado desde las 14:30, en un duelo clave por la punta de la Zona A. Newells, por su parte, recibirá el viernes a Tigre, a las 18:30, por la fecha 12 del Torneo Clausura.