River se consagró campeón de la Messi Cup tras ganarle a todas las potencias de Europa

El Millonario venció en la final al Atlético Madrid y demostró ser el mejor equipo del torneo Sub-16 que organizó Lionel Messi en Miami.

River Plate se consagró campeón de la Messi Cup tras vencer 2-0 al Atlético Madrid en la final del certamen internacional de inferiores, disputado en Estados Unidos, y volvió a demostrar la jerarquía de sus divisiones formativas en una competencia que reunió a algunas de las academias más prestigiosas del mundo.

El conjunto "Millonario" mostró autoridad y contundencia en el partido decisivo, que resolvió con dos goles de Bruno Cabral, figura de la final. El juvenil fue determinante en los momentos clave del encuentro y le permitió a River controlar el desarrollo del juego y cerrar el triunfo con solvencia frente al elenco español, para coronar una campaña de alto nivel.

Embed A lo largo del torneo, el equipo de Núñez dejó una imagen sólida y competitiva, con una identidad de juego clara y un marcado protagonismo. River enfrentó y superó a rivales de enorme peso internacional como Barcelona, Manchester City, Inter de Milán y Chelsea, confirmando su capacidad para competir de igual a igual ante las principales potencias del fútbol formativo internacional.

Desde Núñez al mundo.

Desde la institución destacaron el orgullo que representa esta consagración para el club y para el trabajo que se realiza en las divisiones inferiores. La obtención de la Messi Cup reafirma el prestigio internacional de River en el plano formativo y respalda un proyecto que históricamente ha sido semillero de futbolistas para el primer equipo y para el fútbol mundial.

Embed El título obtenido en suelo estadounidense refuerza la proyección internacional del club y confirma que la identidad riverplatense trasciende fronteras. Con fútbol, carácter y una idea de juego reconocible, los juveniles volvieron a colocar el escudo en lo más alto y dejaron una huella en una competencia de primer nivel. Así, desde Núñez hacia el mundo, River celebró una nueva conquista internacional que alimenta su historia y consolida su lugar como una de las grandes canteras del fútbol global, proyectando a una nueva generación que ya comenzó a escribir su propio camino.