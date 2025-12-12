Wall Street cree que la salida a bolsa de SpaceX será "la más loca" de la historia: el motivo + Seguir en









La compañía de Elon Musk apunta a recaudar en bolsa entre u$s25.000 y u$s30.000 millones de capital en la segunda mitad de 2026.

El atractivo futurista de misiones espaciales podría hacer que la IPO de SpaceX sea una de las más demandadas en la historia bursátil. @SpaceX

SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, está generando un enorme interés en los mercados financieros ante la posibilidad de realizar una oferta pública inicial (IPO, por su sigla en inglés) que podría ser una de las más espectaculares de la historia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Analistas e inversionistas están ya hablando de un debut bursátil que podría ser “el más loco” de todos los tiempos debido a la enorme demanda esperada y el gigantesco valor de mercado proyectado.

Actualmente, SpaceX aun no cotiza en Wall Street pero, según reportes recientes, estuvo en conversaciones con bancos y asesores para lanzar una IPO posiblemente en la segunda mitad de 2026.

SpaceX busca capital El plan sería recaudar más de u$s25.000 millones–u$s30.000 millones, con una valoración potencial que supera el billón de dólares, posiblemente llegando hasta u$s1,5 billones o más, cifra que sobrepasaría incluso a gigantes tecnológicos ya establecidos en bolsa.

La expectativa por esta IPO se basa en varios factores. Por un lado, SpaceX es líder mundial en lanzamientos de cohetes reutilizables, mientras que también resalta la expansión de su red de internet satelital Starlink, con miles de satélites en órbita y crecimiento continuo de ingresos.

Estos negocios consolidados ofrecen lo que muchos analistas describen como tanto “carne como espectáculo”: operaciones sólidas hoy con ambiciosas proyecciones tecnológicas para mañana. elon musk (1) SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, está generando un enorme interés en los mercados financieros. Aunque la empresa de Elon Musk mantuvo silencio oficial sobre sus planes públicos, el propio ejecutivo respondió a informaciones especulativas en redes sociales sugiriendo que los reportes sobre una IPO podrían ser precisos, lo que reforzó el entusiasmo del mercado. La expectativa entre los inversores La expectativa entre inversores minoristas e institucionales es alta. Algunos estrategas del mercado sostienen que la combinación de un negocio bien establecido y el atractivo futurista de misiones espaciales podría hacer que la IPO de SpaceX sea una de las más demandadas en la historia bursátil. Sin embargo, también existen riesgos. Históricamente, las IPO con valoraciones muy altas no siempre mantienen su rendimiento a largo plazo después del “boom” inicial. Además, el modelo de negocio espacial es intensivo en capital y dependiente de avances tecnológicos que aún están por verse plenamente realizados. Si todo sigue adelante según lo planeado, SpaceX no solo cambiaría su estatus financiero sino que marcaría un hito en la historia de los mercados: una empresa privada de tecnología y exploración espacial llevando su visión futurista directamente al público inversor global.