Wall Street rebota y el petróleo retrocede, aunque persiste la incertidumbre sobre la guerra en Medio Oriente

Los mercados globales recibieron con optimismo las noticias de un posible cese al fuego, con la esperanza de un avance que pudiera ayudar a restablecer el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Cuáles son las acciones que más suben este miércoles.

Las principales bolsas mundiales y los índices de Wall Street operan al alza este miércoles, mientras que los precios del petróleo volvieron a bajar, a medida que la administración de Donald Trump intensifica sus esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán .

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Según The New York Times, Washington envió a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra. La prensa de Israel indicó que Estados Unidos planeaba discutir el plan durante el alto el fuego propuesto. Teherán negó cualquier negociación, e Irán e Israel intercambiaron ataques aéreos el miércoles .

Los mercados globales recibieron con optimismo estas noticias, con la esperanza de un avance que pudiera ayudar a restablecer el tráfico marítimo a través del crucial estrecho de Ormuz .

De todas maneras, la falta de claridad sobre si se reanudarán las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico y cuándo, así como las señales de que el alza de los precios del petróleo ya está causando daños económicos, moderaron la reacción de los mercados ante las medidas conciliadoras de Trump.

Los precios del crudo Brent de Reino Unido bajan 4,28%, hasta los u$s95,87 el barril. De manera similar, el crudo WTI de EEUU retrocede 4% hasta u$s88,66.

Dentro del sector de los metales preciosos, el oro sube 3,27% hasta u$s4.578, mientras que la plata avanza 4%, hasta los u$s72,32. Por otra parte, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a dos años de EEUU cae 0,91 puntos, hasta el 3,9%.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Hay una falta de claridad sobre si se reanudarán las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico. Depositphotos

Fuerte rebote en los mercados

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,93%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,17%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1% al alza.

Las acciones con mayores subas son Hewlett Packard (+6,8%), Super Micro Computer (+5,6%) y AMD (+5,39%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Generac (-6,7%), Seagate (-7,56%) y Western Digital (-6,22%).

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,97%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,38% y el CAC francés acompaña con 1,13%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 1,08%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,09%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,3%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,59% y el Nikkei 225 japonés aumentó 2,82%.